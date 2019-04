Nunca me aceptaron como entrenador en Chivas: Cardozo

La noche del jueves, el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo apareció en el programa La Última Palabra de la cadena Fox Sports, donde rompió el silencio tras su salida de Chivas. Ahí expresó que el plantel no llenó sus expectativas, y reconoció que su estancia en el banquillo fue complicada debido a que no fue recibido de buena manera por la afición después de la salida de Matías Almeyda, de quien dijo sentir un gran respeto.

''Nunca pensé en el técnico anterior, soy muy respetuoso. Lo que hizo Matías es imborrable (ganó cinco títulos con el equipo), no vine a compararme con él. Nosotros veníamos a hacer nuestro futuro, plasmar nuestra identidad, aunque no la tuvimos. Sentía que no éramos aceptados por la afición, queríamos convencerlos con resultados'', dijo el estratega.

''Este proyecto tenía que ser mucho más largo, la gente nunca fue aceptándome como entrenador de Chivas, siempre teníamos muchas críticas. El sistema es importante, pero no se gana por la estrategia, el futbol es de los futbolistas'', finalizó.

Previamente, en la misma entrevista, dijo que el plantel no llenó por completo sus expectativas, aunque indicó no sentirse defraudado.

Explicó que no pudo impregnarle al conjunto el estilo de juego que él deseaba, y asumió la responsabilidad del fracaso.

''Nunca jugó como pretendía que jugara el equipo. Me gusta que sea alegre en el campo, que mi equipo intente jugar bien y ataque con mucha gente. Nunca logré que el equipo jugara como yo pretendía'', señaló.

OF