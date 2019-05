No llega la revolución prometida por Amaury Vergara

La revolución nomás no llega.Tras consumar el cuarto fracaso de manera consecutiva al no alcanzar Liguilla, el vicepresidente de Chivas, Amaury Vergara, prometió erradicar la incompetencia que hoy tiene al Rebaño peleando por no descender.

El pasado 23 de abril en su cuenta oficial en redes sociales, Amaury mostró la inconformidad, enojo, frustración, tras no lograr ninguno de los objetivos que se habían planteado, ya que se quedaron lejos de las expectativas, al grado de cambiar en la dirección técnica en dos ocasiones.

Luego de los reclamos de la afición, el directivo no titubeó en mencionar que se vendrían cambios, y ya se cumplió un mes y la afición continúa esperándolos, obviamente en la parte de directiva con un personaje que defienda los colores, guíe lo deportivo y tenga pleno conocimiento de cancha, pero esto no ha sucedido.

Amaury escribió el 23 de abril : “A la afición: lo que nos pasa es inaceptable. Estoy haciendo lo necesario para transformar y revolucionar la institución, y no habrá tolerancia a la incompetencia. Pronto conocerán los cambios. Defenderé la tradición y nadie estará por encima de los valores de Chivas”.

No deben de engañar a la afición de Chivas

José Guadalupe Castañeda, quien jugó en equipos como Cruz Azul, León y Chivas, dijo sentir tristeza por la situación que atraviesa el equipo, ya que la historia de la institución tapatía merece un lugar diferente y los seguidores un respeto total.

“La afición de Chivas es la más amplia del futbol mexicano, no se le debe engañar, de hecho a ninguna, pero a ésta sí debes decirle voy con esto, para que la afición apoye junto con la directiva para beneficio de ellos”.

“Lupillo” espera que la directiva contrate jugadores de acuerdo al palmarés que tiene el club, porque teme que se puedan venir más fracasos.

“Chivas debe trabajar mucho, si no le traen la gente que quiere Tomás Boy, él dirá que le faltó y que quizá por eso no gana. Si Tomás no recibe los refuerzos que pida, no debe iniciar el torneo porque más adelante le van a echar la culpa. Si inicia el torneo, que lo haga convencido de lo que le lleven, si no le contratan que no diga a los siete partidos que es por eso que no gana. Si no está conforme, que no inicie”, sentenció el ex jugador.

Único cambio

El único anuncio que ha realizado el Guadalajara de manera oficial fue la llegada de Nelly Simón a la estructura de futbol, pero para dedicarse de tiempo completo en el equipo femenil, que vivió lo mismo que las demás categorías rojiblancas y el primer equipo: fracaso.