No he tenido continuidad: Dieter Villalpando

Siente que le han faltado más oportunidades con Tomás Boy y Luis Fernando Tena, para demostrar Dieter Villalpando, que tiene mucho futbol para ofrecerle al Rebaño y espera en los minutos que le den próximamente, brindarse como desea.

“Van cuatro torneos, uno donde fue Cardozo quien me trajo donde me lesioné en el primer partido, creo que ha sido el único torneo donde he tenido más de cinco partidos seguidos. De ahí llegó Tomás, llegó el ‘Profe’ Tena, donde no he tenido la continuidad que yo quisiera, creo que ahora si no puedo consolidarme si no tengo los minutos deseados”.

Por lo anterior, Villalpando admite estar en deuda con el equipo, con la afición, con la directiva y él, ya que sabe tiene más calidad de la mostrada, para ayudar al club a escalar a primeros puestos, porque esa es la idea para la cual fue contratado.

It's Fri-yay and our players are getting ready for Sunday night's game ��������️ #VolverteAVer ���� pic.twitter.com/gGbO7N6V9k — Chivas English (@ChivasEN_) July 31, 2020

“Creo que sí he quedado a deber un poco, pero he cumplido entre los minutos que tengo. No estoy conforme, porque siempre quiero más, pero creo que he cumplido en los minutos que he tenido”.

Las oportunidades que se les presentarán, serán contadas, por lo tanto deben aprovechar cada minuto que les den la confianza, porque aquel que no se brinde, estará comenzando a salir del gusto del técnico y vienen muchos jóvenes apretando.

“Yo prefiero competir legalmente, ganarme un puesto por jugar mejor que el que está en mi posición. Si hay una oportunidad de jugar hay que aprovecharla. Nadie es indispensable en el grupo, somos 22 jugadores que si no está uno o dos, hay otros que lo pueden hacer”.

Villalpando mencionó que está para jugar en la contención o para pelear donde le diga el técnico, en los diferentes parados tácticos que han ensayado, que aplicarían en ciertas circunstancias.

