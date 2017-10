No estamos para gustar a nadie: Facundo Erpen

Las críticas de la afición respecto a la forma que juega el Atlas, se toman en cuenta en la plantilla rojinegra, pero cuando existe presión por ganar unidades a como dé lugar porque la franquicia está en peligro de perder la categoría, dice Facundo Erpen que esas molestias que expresa la afición pasa a segundo término.



"Prefiero no jugar bien y ganar, a jugar bien y perder, ovbio que uno quiere hacer las dos cosas, jugar bien, ganar y que la gente se vaya contenta a su casa. Estamos en una situación que requiere de resultados, puntos, de que no se vaya ningún equipo en el tema del descenso lejos. Puede ser que más adelante en el torneo entrante se cambie la meta, no estamos para gustar a nadie, solamente ganar, tratar de sumar y esa es la meta que tenemos muy clara".

Las tres victorias de manera consecutiva no han provocado que Atlas pierda piso, pues no han ganado nada todavía, la meta está retirada y eso lo sabe perfectamente el central, quien destacó la unidad que hay en el plantel para salir adelante.



"Son momentos que tocan, debemos estar concentrados por lo que ha pasado en mes y medio, lo bueno que se ha hecho un cambio positivo, se han obtenido resultados positivos. Varios jugadores estaban fuera del equipo por diferentes temas, personales, lesiones y creo que también ellos están haciendo las cosas desde donde les toca estar, dando consejos para tratar de corregir, es lo bueno que el equipo trata de buscar solución. Lo más importante para buscar resultados es eso, se trabaja, se junta y cuando eso existe, tarde que temprano los resultados van a llegar".



Ante Morelia, equipo con el cual Erpen también vivió momentos de apremio por el tema de cociente, aseguró que no le darán cuidado especial a Rubén Ruidíaz, la atención será para todos quienes jueguen, porque han demostrado que manejan bien el esquema de Roberto Hernández.



"Será un escenario importante, estaremos en casa, tienen grandes jugadores y trataremos de ser inteligentes, contundentes, si tenemos tres o dos jugadas tratar de concretarlas".