Nico Pareja es presentado en Atlas

El presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez presentó el mediodía de este martes a Nicolás Pareja como refuerzo de los Rojinegros de cara al Apertura 2018, en evento que se llevó a cabo en La Madriguera y en donde se explicó que el zaguero argentino llega con un contrato por dos años.

"Lo más cómodo hubiera sido quedarme en Europa, han sido 12 años allá, tenía otras opciones, pero la llamada de Rafa cambia todo".

El central sudamericano fue sincero y señaló que lo más cómodo para él hubiera sido quedarse en el Sevilla de España, toda vez que ahí era casi un ídolo, pero prefirió llegar a los Zorros y tomar el desafío de ayudar al equipo a salir de los últimos lugares.

"Lo más cómodo hubiera sido quedarme en Europa, han sido 12 años allá, tenía otras opciones, pero la llamada de Rafa cambia todo. Para mí es un nuevo desafío y lo que me ha transmitido Rafa me agrada, los desafíos me gustan", expresó el argentino.

Nicolás Pareja sabe que llega como un referente al equipo de Gerardo Espinoza, sobre todo para ayudar a Leiton Jiménez y Omar González a hacer sólida la zaga del Atlas y apoyar a los jóvenes de cantera.

"La responsabilidad es altísima, toda la carrera me he exigido muchísimo. Cuando uno se responsabiliza y uno quiere devolver esa confianza lo antes posible", señaló.

El defensor utilizará el número "2" en los dorsales y al parecer estará listo para jugar hasta que pase la fecha FIFA de septiembre.

JM