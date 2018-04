Gerardo Espinoza, un interino efectivo

Aunque su experiencia como timonel de los Zorros ha sido en calidad de interino, Gerardo Espinoza puede presumir que si los rojinegros libraron el descenso este 2018 lo hicieron con él en el banquillo.

El fin de semana los Zorros lograron su salvación matemática al derrotar a Querétaro en el Estadio Jalisco, y esto en gran parte se lo deben al temple de un estratega que pese a todo, supo sortear un momento complicado para llevar a buen puerto al equipo de sus amores.

Y es que luego de caer contra Veracruz el panorama oscureció más que nunca en Atlas. Vino el despido de Rubén Omar Romano y pocos habrían apostado a favor de los tapatíos, sin embargo Espinoza calmó las aguas al derrotar a Santos, entonces superlíder de la competencia.

Después, los Zorros se metieron a una cancha brava como la de Tijuana y rescataron un valioso empate y para olvidarse del descenso, vino la victoria ante los Gallos Blancos.

En resumidas cuentas, Espinoza ha cosechado siete de los nueve puntos que ha disputado en esta segunda etapa de su interinato, pero esto no ha sido obra de la casualidad.

Identificación con el grupo

Desde que volvió a tomar las riendas del banquillo rojinegro, Gerardo Espinoza ha gozado de la confianza de sus jugadores. Mucho de ello se lo debe a que siempre ha sido un hombre identificado con la institución y esto no pasa desapercibido en el vestidor de los Zorros.

Jugadores como Brayan Garnica, uno de los canteranos más aventajados de Atlas, ha sido claro al señalar que se siente identificado con el ahora timonel interino de los Zorros, ya que ambos son jóvenes y buscan causas afines como su consolidación en la Primera División.

Contra Querétaro, Espinoza usó un total de siete jugadores canteranos de Atlas.

Sin contemplaciones

Tomar al equipo en un momento dramático no asustó a Espinoza. Muestra de ello fue que no ha tenido contemplaciones para mandar a la banca a jugadores que no habían rendido durante el Clausura 2018.

Quizá el caso más marcado de esta situación es el del cancerbero chileno Cristopher Toselli, quien no ha podido dejar en claro por qué la directiva rojinegra se fijó en él para traerlo como refuerzo en este semestre.

Debutantes de calidad

En su afán de echar mano de la cantera, Gerardo Espinoza ha sido precavido, pues no ha debutado jóvenes sólo por hacerlo, sino que ha seleccionado cuidadosamente a los canteranos que ha decidido alinear.

Como ejemplo de lo anterior está el guardameta José Hernández, quien ha venido a darle tranquilidad a una portería que había extrañado demasiado a Óscar Ustari.

COMO LA ONU

Varios extranjeros al inicio

Al inicio de este torneo, sorprendió que los Zorros contaban con nueve nacionalidades distintas en su vestidor, pero a final de cuentas su cantera volvió a dar la cara por ellos, como ha ocurrido en los últimos tres encuentros.