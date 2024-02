Este martes 20 de febrero regresan los partidos adelantados con dos encuentros de la Jornada 9 (J) del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Aquí te decimos dónde ver EN VIVO el juego Necaxa vs Chivas.

Necaxa no ha perdido en lo que va del certamen, por lo que llega metido en la zona de clasificación; no obstante, arrastra una marca de 5 partidos sin ganar, motivo principal para salir por el triunfo. Chivas no será rival sencillo, también no ha caído en los 5 más recientes enfrentamientos, aunque llega con un empate inesperado ante Mazatlán en la fecha pasada.

El duelo de la J9 será este martes 20 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Victoria, y podrá ser visto en televisión abierta, restringida y en streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Chivas

Fecha y hora: Martes 20 de febrero, 21:00 horas

Martes 20 de febrero, 21:00 horas Estadio: Victoria

Victoria Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium, Afizzionados, Canal 5

*Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

