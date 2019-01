Necaxa no es ni tantito de lo que es Chivas: Miguel Ponce

Aunque cree que Necaxa no es un equipo tan grande como Chivas, Miguel Ponce valora su paso por los Rayos, ya que le permitió recuperar su nivel para hacerse de la titularidad en el Rebaño.

"La verdad es que Necaxa no es ni tantito lo que es Chivas, pero sí me ayudó para despejarme, saber qué es lo que tenía que hacer. en Necaxa cambié cosas y me ayudó mucho por eso regresé para ayudar a mi equipo y por fin salir de las malas rachas que hemos arrastrado".

Ponce jugó con los Rayos el Apertura 2017 y el Clausura 2018, un periodo en el que eldefensa modificó algunos hábitos fuera de la cancha que ahora lo tienen como parte del once inicial rojiblanco.

“Cambié hábitos de alimentación, trabajo extra para sentirme poco más fuerte. Son detalles que no se ven, pero marcan diferencia. No sé qué vio el entrenador que decidió que sea yo el que esté (de titular) ahora. Tengo que seguir mejorando y levantar la mano".

El zaguero también habló sobre Toluca, equipo con el que disputó el Clausura y el Apertura del 2014, y que será el rival del Rebaño el próximo domingo a las 18:30 horas.

"Toluca fue un gran paso para mí, me trataron muy bien y le guardo gran cariño. Además, contra Toluca siempre son partidos difíciles, siempre están en los primeros lugares así que el partido va a ser difícil y Cardozo quiere ganar el partido, ellos quieren venir en su mejor día y esperamos al mejor Toluca que sabemos contra nosotros juegan diferente".

RR