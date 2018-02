Necaxa ambiciona ganar en casa ante Monterrey

Motivado por sumar su segundo triunfo fuera de casa al vencer 2-0 en su visita a Cruz Azul, Rayos de Necaxa buscará hacerlo ahora en casa cuando se mida a Rayados de Monterrey.

En partido de la fecha ocho del Torneo Clausura 2018 a jugarse en punto de las 21:00 horas en el estadio necaxista, el 11 local tiene el reto de trasladar los buenos resultados que ha obtenido fuera de su feudo ante su afición.

Para ello, el cuadro regiomontano es el rival adecuado para hacerlo y sumar por fin en casa apoyado en la inercia que trae de su visita a la Máquina Celeste con base en el futbol práctico que le ha impuesto Ignacio Ambriz.

La competencia avanza y Rayos ya no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino si aspira a la calificación, por tanto, deberá hacer un partido perfecto para superar a un rival que viene con todo por el triunfo.

Con dos fechas sin ganar, la oncena comandada por Antonio Mohamed ha perdido gas y por tanto puntos importantes que del primer lugar de la general, lo han llevado hasta el cuarto sitio con 12 unidades; entonces trata de volver por sus fueros.

Su último triunfo fue un 5-1 a Esmeraldas de León en casa y suma un empate y una derrota, por ello, la urgencia de volver a encandilarse en los buenos resultados para pelear la primera posición que una vez le perteneció.

Le escuadra necaxista no será un rival que se preste a las intenciones del visitante, que deberá volver a sacar la casta para rescatar puntos y subir en la tabla. El hecho de que Rayos no gana en casa puede ser un plus a su favor.

