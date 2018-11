Nascar Peak México: Va por la revancha

A pesar de que ha sido uno de los pilotos más constantes de la temporada, Salvador de Alba no ha podido ver materializado su esfuerzo con un triunfo en la Nascar Peak México Series 2018.

Una serie de situaciones como fallas mecánicas o averías en los neumáticos, le han impedido al piloto tapatío subir a lo más alto del podio en este año, por eso es que este fin de semana, cuando salte a la parrilla del Trióvalo Internacional de Cajititlán, De Alba espera consagrarse de una vez por todas.

“Venimos contentos por un tercer lugar en Tuxtla Gutiérrez, pero también con la cabeza un poco abajo por lo hecho en Aguascalientes, donde estábamos ganando la carrera, llevábamos 32 vueltas en el primer lugar y una llanta ponchada nos quitó toda la posibilidad de ganar la carrera. El equipo y yo nos hemos preparado muy fuerte, dejando atrás lo que pasó en Aguascalientes. Debemos buscar un buen resultado esta semana, queremos la revancha y sé que podemos dar de qué hablar”, compartió.

Para el piloto del auto número 48 de Sidral Aga, es determinante lograr un resultado que le ayude a respaldar el trabajo que ha hecho su equipo, pues según afirma, ha tenido un gran apoyo que ya merece un festejo completo.

“Hemos tenido una temporada buena a secas. No es lo que esperábamos en un principio porque tenemos un muy buen coche y un muy buen equipo que nos ha respaldado siempre. Hemos estado siempre en los primeros lugares, pero por una u otra razón no estamos como quisiéramos.

“Ha sido muy difícil, no hemos podido completar ese triunfo. El equipo siempre me ha entregado un coche de primer nivel y se entrega para mejorar. Por alguna u otra razón no hemos conseguido el triunfo, pero ya sabemos qué hacer ante todas las situaciones. Será una gran carrera en Guadalajara, que es mi tierra”, finalizó.

De momento, a falta de dos fechas para que culmine la temporada, Salvador de Alba se encuentra ubicado en la séptima posición de la Nascar Peak México Series y es el piloto con más poles esta temporada, con tres, además de finalizar entre los 10 mejores en cinco de las 10 carreras de la temporada.