Nadie está tranquilo en Chivas: Cardozo

Se le ganó al Veracruz, se cumplió con la urgencia que se tenía y ahora viene algo más importante, buscar hilar triunfos que lleven al equipo al lugar que le corresponde, porque estar en la posición 12 con cuatro unidades, no corresponde a un equipo grande como Chivas, así lo dijo el pastor José Saturnino Cardozo.



"Pero acá nadie está tranquilo, porque la posición en la cual está Chivas no es el lugar donde debe estar el equipo. Es una pena que hayamos perdido puntos importantes, pero de ahí en más no tenemos que regalar nada y viene un desafío importante, demostrar nuestro futbol en los partidos que vienen para que lleguen las victorias".



Siente Cardozo que el futbol no había sido justo con los suyos, que la suerte les estaba jugando una mala jugada, porque generaban como para salir avante en algunos encuentros pasados, pero eso no se dio pese al esfuerzo de los suyos.





"Han trabajado durísimo, el futbol no había sido justo con ellos. De hoy en más, tenemos que levantar cabeza y debemos jugar como ante Santos, como ante el Veracruz y Toluca. Es el sello que tenemos que buscar para Chivas".



Uno de los puntos importantes para que Chivas lograra un triunfo en el Apertura, es que tácticamente dio en el punto importante, pues puso a los elementos donde pensó le darían beneficios al equipo.



"El partido sabíamos que sería complicado, que no nos dejarían jugar en una cancha difícil. Por eso el planteamiento que mandamos, con Gael como interior con Orbelín Pineda, y tres en punta para mover mucho a los contenciones que tenían ello. Lo logramos porque Gael y Orbelín tuvieron mucho contacto con Isaac Brizuela y Eduardo López, así como con Zaldívar".

LS