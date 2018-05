Nadal vuelva a la senda del triunfo en Roma

Tras sufrir la semana pasada en Madrid su primera derrota de la temporada en tierra, el español Rafael Nadal, número dos mundial, derrotó con gran autoridad al bosnio Damir Dzumhur, por 6-1 y 6-0 y pasó a segunda ronda, instancia que también alcanzó el argentino Juan Martín del Potro.

Dzumhur apenas le duró en pista una hora a Nadal, arrollador durante todo el encuentro, dejando a su rival hacer un solo juego.

"Era importante, tras mi derrota en Madrid (contra Dominic Thiem en cuartos) de regresar fuerte. Eso es lo que he hecho hoy (miércoles). Entré en pista con la intensidad buena. No cometí demasiados errores. He tenido más o menos el control en muchos puntos. He jugado como quería hacer", resumió el español.

La derrota ante Thiem (7-5, 6-3) el pasado viernes, le costó a Nadal la primera plaza en el ránking mundial en beneficio del suizo Roger Federer, aunque podría recuperar ese puesto en caso de un octavo título en el Foro Itálico y llegar como número 1 de la ATP a Roland Garros (27 de mayo-10 de junio).

En octavos, Nadal se enfrentará o bien al talentoso joven canadiense Denis Shapovalov (19 años) o al holandés Robin Haase, que jugarán por la noche.

También superó ronda el argentino Juan Martín del Potro (Número cinco del mundo) después de superar al joven griego Stefanos Tsitsipas, sorprendente finalista en Barcelona el mes pasado, por 7-5 y 6-3.

Sin embargo, su compatriota Diego Schwartzman perdió ante el francés Benoit Paire en tres sets, por 2-6, 6-4 y 6-2.

Halep arrasa

EFE/C. Onorati

En categoría femenina, la rumana Simona Halep, número uno mundial, arrasó a la japonesa Naomi Osaka con un 6-1 y 6-0 en menos de una hora y se clasificó para tercera ronda en un torneo donde fue finalista el año pasado.

Osaka, de 20 años y lugar 21 de la WTA, solo ha ganado a Halep uno de los cinco partidos que han disputado.

La rumana necesita alcanzar los cuartos en la capital italiana para mantener su número 1 mundial.

También se clasificó la danesa Caroline Wozniacki, número 2 mundial, tras imponerse a la belga Alison Van Uytvanck por 6-1 y 6-4.

Las estadounidenses Venus Williams, Sloane Stephens y Madison Keys también avanzaron a la siguiente ronda, al igual que dos exnúmero uno mundial, la alemana Angelique Kerber y la rusa Maria Sharapova.

RR