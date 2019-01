Nadal lamenta retiro de Murray

Rafael Nadal estaba consciente de lo inevitable: Tarde o temprano, el grupo de los Cuatro Grandes del tenis quedaría reducido sólo a tres.

El hecho de que Andy Murray sea el primero en anunciar el inminente final de su carrera es algo que Nadal debe mantener en perspectiva.

Nadal, segundo del ranking mundial, llega al Abierto de Australia como un candidato legítimo al título, junto con Novak Djokovic, primero del escalafón, y Roger Federer, tercero. El suizo Federer y el serbio Djokovic ostentan seis títulos en el Melbourne Park.

El español Nadal tiene 32 años, los mismos que cumplirá Djokovic en mayo, una semana después de Murray. Federer tiene 37.

Murray, cinco veces finalista, tiene previsto comenzar su participación en Australia, pero ha dicho que éste podría ser su último torneo, luego de 20 meses de penurias para superar una larga lesión. El dolor intenso en la cadera derecha, reparada mediante cirugía, restringe el movimiento del británico, quien ha dicho que definitivamente se retirará después de Wimbledon si es que puede seguir jugando hasta entonces.

Murray practicó el sábado en el Melbourne Park, poco antes de que Nadal se presentara en una conferencia de prensa para hablar de su salud, luego de tres meses fuera del tenis competitivo. El español abordó también sus perspectivas en el Abierto de Australia, el único de los cuatro torneos del Grand Slam que no ha ganado al menos dos veces.

"Él (Murray) ha sido parte de una gran rivalidad entre los mejores jugadores durante mucho tiempo".

"Sí, desde luego que son muy malas noticias", dijo Nadal respecto de la conferencia de prensa del día anterior, en la que Murray lloró al dar la noticia. "Será una pérdida muy importante para nosotros, para el mundo del tenis, para la gira, para los aficionados, incluso para los rivales. Él ha sido parte de una gran rivalidad entre los mejores jugadores durante mucho tiempo, y es un gran competidor".

"Pero para ser sinceros, cuando alguien como él, que ha logrado casi todo en su carrera dentro del tenis, sufre como él lo ha hecho durante tanto tiempo... probablemente esto es lo mejor para su salud mental", indicó.

Nadal se ha perdido largos periodos en el tenis por lesiones a lo largo de su carrera. Ha conseguido 17 títulos de majors, y jamás ha contemplado una fecha para el retiro.

"No he llegado a ese punto. Soy un tipo positivo. Siempre tengo la sensación de que arreglaremos las cosas", comentó. "Pero desde luego, hay periodos en los que no logras ver la luz. Es duro".

El plan de Nadal para la longevidad apunta a disputar menos torneos y a descansar cuando se presentan lesiones persistentes. Ésa no ha sido una opción para Murray, quien contempla más cirugías sólo para mitigar el dolor que siente al hacer cosas tan elementales como ponerse los calcetines y los zapatos.

"Parece que él no tuvo una carrera tan larga, porque los jugadores actuales siguen por mucho tiempo. Pero tiene 31 años. Hace 10 años, si te retirabas a los 31, todos decían que habías tenido una carrera grande y larga", recordó Nadal. "Lo echaremos de menos, pero hoy es él y mañana será alguien más. Ya no tenemos 20 años. En nuestra generación, todos tenemos más de 30".



RR