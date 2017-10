Nada para nadie

La tarde de ayer no quedará en la memoria de los aficionados que asistieron en un aceptable número a la segunda novillada de la temporada 2017 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, la cual fue suspendida al concluir la lidia del cuarto de la tarde debido a un aguacero que azotó la Perla Tapatía y que terminó por inundar el ruedo del coso jalisciense.

En esta ocasión no hubo triunfador en el cartel conformado por el zacatecano Mariano Sescosse, el hidrocálido Juan Pedro Herrera y el guanajuatense Francisco Martínez, quienes iban a lidiar un lote de cuatro astados de la ganadería de Fernando Lomelí y dos de los corrales de Matancillas.

Tocó el turno de Martínez, quien lidió al primero de la tarde, no sin antes regresar al primer ejemplar a los corrales por su falta de trapío. Ya con el de reserva, de nombre “Rescatista”, el joven oriundo de San Miguel de Allende demostró por qué es uno de los novilleros con mayor andar en el mundo de la fiesta brava en México al ganarse los aplausos del respetable, con una faena en la que encendió el ánimo al hacer efectiva su intervención en el tercio de banderillas con los tres pares bien puestos.



Sin embargo, la suerte no favoreció al joven guanajuatense a la hora de realizar el acto final, por lo que tuvo que conformarse con la ovación del público.

En su segundo de la tarde y el que forzadamente se convirtió en el cierra plaza, el diestro originario del Bajío corrió con la misma fortuna e incluso tuvo un percance con “Conta”, un astado de 395 kilogramos que lo revolcó en una ocasión, sin que pasara a mayores. A pesar de la accidentada tarde, Martínez destacó por temple y valentía.

Quien también demostró que cuenta con el valor para pararse en el ruedo fue Juan Pedro Herrera, quien pudo sobreponerse a dos incidentes con el novillo que llevó por nombre “Flaquiguapo”. El oriundo de Aguascalientes lució con buenos pases de derecha y con una estocada alta, pero efectiva, pudo culminar su faena, aunque esto sólo le valió el sonido de las palmas.

En lo que respecta a Mariano Sescosse, el zacatecano no pudo lucir con su único toro de la tarde. Aunque trató de exprimir al máximo a su novillo en el último tercio con una tanda de doblones y otra de naturales, el astado no se prestó para que la lidia luciera. Por si esto fuera poco, Sescosse no estuvo atinado con el hierro.

EL DATO

Siguiente festejo

La siguiente novillada del serial 2017 de la Nuevo Progreso se llevará a cabo el próximo domingo, con un cartel conformado por el español Marcos Pérez, el potosino Ricardo de Santiago y el hidrocálido Iván Hernández, quienes lidiarán seis toros de la ganadería de El Garambullo.