NFL: Tua Tagovailoa será titular mañana contra los Cardinals

El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, superó los protocolos de conmoción de la NFL y jugará mañana ante los Cardinals de Arizona. Este es su primer duelo de titular desde que sufrió una conmoción en la semana 2.

Los Dolphins designaron a Tagovailoa para entrenar el lunes después de que pasó casi un mes en la lista de lesionados tras sufrir la tercera conmoción de su carrera el 12 de septiembre pasado.

Desde entonces Tagovailoa se reunió con varios expertos médicos que determinaron que era seguro que volviera a jugar, según confirmó el equipo. El jugador necesitaba superar los cinco pasos de protocolo de la NFL para volver a jugar y que sucedió tras participar en un entrenamiento y hacer contacto sin exhibir síntomas de conmoción.

Tagovailoa fue examinado tras la práctica del jueves por un neurólogo independiente y que determinó que podría jugar mañana, aseguró el entrenador Mike McDaniel.

“Las palabras no pueden describir la emoción que me da que jugadores tengan las oportunidades que sé no toman por sentado”, dijo McDaniel. “Es muy emocionante desde el punto de vista de los entrenadores”.

Tagovailoa sufrió la conmoción al colisionar con el profundo de los Bills de Buffalo Damar Hamlin cuando intentó correr con el balón para primer down. El contacto inició cuando bajó su hombro para hacer contacto con Hamlin en lugar de deslizarse. El lunes Tagovailoa dijo que no tuvo síntomas desde el día siguiente a recibir el diagnóstico.