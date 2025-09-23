La temporada regular 2025 de la NFL sigue avanzando y llega a la Semana 4, con partidos decisivos para equipos que buscan mantenerse en la pelea. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.

La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Partidos destacados de la Semana 4 de la NFL

El duelo de jueves entre Cardinals y Seahawks abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como Chiefs vs Ravens, donde Patrick Mahomes se mide ante una defensiva sólida, y el duelo del domingo por la noche entre Cowboys y Packers, uno de los más esperados por la afición mexicana. Además, el Monday Night ofrecerá doble cartelera con Dolphins vs Jets y Broncos vs Bengals.

Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 4 - NFL 2025-2026

Jueves 25 de septiembre

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks | 18:15 horas | DAZN |

Domingo 28 de septiembre

Pittsburgh Steelers vs Minnesota Vikings | 07:30 horas | DAZN |

Atlanta Falcons vs Washington Commanders | 11:00 horas | DAZN |

New York Giants vs Los Angeles Chargers | 11:00 horas | DAZN |

Detroit Lions vs Cleveland Browns | 11:00 horas | DAZN |

New England Patriots vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |

Houston Texans vs Tennessee Titans | 11:00 horas | DAZN |

Tampa Bay Buccaneers vs Philadelphia Eagles | 11:00 horas | DAZN |

Buffalo Bills vs New Orleans Saints | 11:00 horas | DAZN |

San Francisco 49ers vs Jacksonville Jaguars | 14:05 horas | DAZN |

Los Angeles Rams vs Indianapolis Colts | 14:05 horas | DAZN |

Las Vegas Raiders vs Chicago Bears | 14:25 horas | DAZN |

Kansas City Chiefs vs Baltimore Ravens | 14:25 horas | DAZN |

Dallas Cowboys vs Green Bay Packers | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 29 de septiembre

Miami Dolphins vs New York Jets | 17:15 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Denver Broncos vs Cincinnati Bengals | 18:15 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

