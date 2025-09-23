La temporada regular 2025 de la NFL sigue avanzando y llega a la Semana 4, con partidos decisivos para equipos que buscan mantenerse en la pelea. En México, la emoción se podrá seguir EN VIVO gracias a plataformas de streaming y canales de televisión que transmitirán los encuentros de jueves, domingo y lunes. Aquí te compartimos el calendario completo con horarios y canales para no perder detalle.La transmisión en vivo de los juegos de la temporada 2025-2026 en México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.El duelo de jueves entre Cardinals y Seahawks abrirá la jornada, pero la atención principal estará en choques como Chiefs vs Ravens, donde Patrick Mahomes se mide ante una defensiva sólida, y el duelo del domingo por la noche entre Cowboys y Packers, uno de los más esperados por la afición mexicana. Además, el Monday Night ofrecerá doble cartelera con Dolphins vs Jets y Broncos vs Bengals.Recuerda que además de los horarios y canales, podrás consultar en EL INFORMADOR los resultados de cada jornada, las estadísticas y toda la información de tus equipos favoritos durante la temporada 2025-2026 de la NFL.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF