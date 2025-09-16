Martes, 16 de Septiembre 2025

Raiders caen en su debut en casa frente a Chargers

Inconsistencias limitaron el desempeño local; mientras tanto, el mariscal rival lideró con solvencia para asegurar el triunfo 20-9

Justin Herbet encabezó el trunfo de los Chargers con dos anotaciones. AFP/C. Ward

Los Raiders de Las Vegas sufrieron una derrota ayer por la noche en la segunda jornada de la temporada al perder 20-9 ante los Los Ángeles Chargers. 

Los visitantes no lograban empezar la temporada con un balance de 2-0 desde el 2012, mientras que los Raiders se ubicaron en el segundo lugar de la División Oeste de la Conferencia Americana con un récord de 1-1. 

La ofensiva de los Raiders destacó por la actuación de Daniel Carlson, quien convirtió tres goles de campo de 54, 40 y 37 yardas, respectivamente, siendo su rendimiento uno de los pocos puntos positivos del encuentro. 

A pesar de sus esfuerzos, el equipo no logró generar jugadas consistentes, lo que les impidió competir de manera efectiva. 

Por otro lado, Justin Herbert lideró  con dos anotaciones a los Chargers de Los Angeles en su victoria, redondeó su actuación con 19 envíos completos en 27 intentos para 242 yardas, además de esos dos pases a las diagonales.

En la semana 3 de la NFL, los Raiders se enfrentarán a los Washington Commanders, un rival que aún busca establecer su identidad esta temporada. 

Por otro lado, los Chargers, con un sólido inicio de campaña, recibirán a los Denver Broncos, en un partido clave para mantener su impulso ganador y continuar luchando por la cima de su división.
 

