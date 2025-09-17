El Club Deportivo Guadalajara afrontará uno de sus compromisos más complicados de la temporada sin uno de sus jugadores más importantes, ya que Roberto “Piojo” Alvarado no estará disponible para el duelo contra Tigres.

Alvarado fue una de las figuras para que Chivas pudiera vencer al América en el clásico nacional el fin de semana pasado, anotando el primer gol del encuentro. Sin embargo, en la parte complementaria, el futbolista sufrió una torcedura del tobillo derecho que le impidió continuar jugando y fue reemplazado por Richard Ledezma al minuto 78.

Aún sin tener el tiempo definido en el que el “Piojo” estará fuera de las canchas, en días próximos se le realizarán más exámenes para determinar su estado físico. Por lo pronto, estará ausente para el cotejo que el Rebaño sostendrá ante los felinos.

Entre las novedades de la lista de convocados por Gabriel Milito, se destaca el regreso de Omar Govea, quien se lesionó previo al partido de Leagues Cup contra New York Red Bulls y desde entonces no juega. De cara a enfrentar a las Águilas se le había considerado, pero de último minuto causó baja para que tuviera mayor tiempo de recuperación.

Otras de las ausencias significativas con las que contará el cuadro rojiblanco serán las de Alan Mozo, Daniel Aguirre y Alan Pulido, quienes se encuentran dentro de sus respectivos procesos de recuperación.

