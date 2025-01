Nueve jugadores de los Ravens de Baltimore, incluyendo a Lamar Jackson y Derrick Henry, fueron seleccionados para los Juegos del Pro Bowl.

Los Lions de Detroit fueron el segundo equipo con más jugadores seleccionados, al sumar nueve. Los Vikings de Minnesota y los Eagles de Filadelfia contabilizaron seis cada uno en la lista de la Conferencia Nacional.

Patrick Mahomes no fue seleccionado para la lista de la Conferencia Americana, algo que no ocurría desde que se convirtió en el mariscal de campo titular de Kansas City en su segunda temporada. Mahomes, seleccionado seis veces al Pro Bowl, no estuvo entre los cinco Chiefs elegidos.

Su compañero Travis Kelce lo logró por décima vez.

Jayden Daniels de Washington es apenas el cuarto mariscal de campo novato desde 1970 seleccionado para la lista inicial del Pro Bowl. El ala cerrada de los Raiders, Brock Bowers, y el apoyador externo de los Rams, Jared Verse, son los otros novatos entre los 24 jugadores elegidos por primera vez.

Jared Goff de Detroit es el mariscal de campo titular de la Conferencia Nacional y Sam Darnold de Minnesota fue incluido también en el equipo. El quarterback titular de la Americana es Josh Allen de Buffalo. Jackson, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, es suplente, junto con Joe Burrow de Cincinnati.

Saquon Barkley de Filadelfia, quien se convirtió en el noveno jugador en correr para 2 mil yardas, es el corredor titular de la Nacional.

Kyle Juszczyk de San Francisco fue seleccionado para su noveno Pro Bowl, el máximo número para un fullback. Quenton Nelson de Indianápolis es el tercer liniero ofensivo desde 1970 en ser seleccionado al evento de estrellas en cada una de sus primeras siete temporadas en la liga.

Ja'Marr Chase de Cincinnati es el cuarto receptor abierto en ser seleccionado en cada una de sus primeras cuatro temporadas. Micah Parsons de Dallas es el primer jugador defensivo elegido en cada una de sus primeras cuatro campañas desde que Aaron Donald fue a 10 Pro Bowls consecutivos.

El receptor abierto Zay Flowers, el safety Kyle Hamilton, el esquinero Marlon Humphrey, el centro Tyler Linderbaum, el tackle defensivo Nnamdi Madubuike, el fullback Patrick Ricard y el apoyador interno Roquan Smith son los otros elegidos por los Ravens.

El safety Brian Branch, el corredor Jahmyr Gibbs, el centro Frank Ragnow, el tackle derecho Penei Sewell, el receptor abierto Amon-Ra St. Brown y el pateador Jack Fox se unen a Goff en la lista de los Lions.

El receptor abierto Justin Jefferson, los apoyadores externos Andrew Van Ginkel y Jonathan Greenard, el esquinero Byron Murphy y el long snapper Andrew DePaola son los otros Vikings.

El tackle derecho Lane Johnson, el centro Cam Jurgens y el guardia izquierdo Landon Dickerson, el tackle defensivo Jalen Carter y el apoyador interno Zack Baun acudirán al encuentro representando a Filadelfia.

Los Dolphins, Jets, Titans y Saints son los únicos equipos sin jugadores seleccionados.

Este es el tercer año de los Juegos del Pro Bowl después de que la NFL eliminó su partido de estrellas de contacto normal y lo reemplazó con competencias de habilidades durante toda la semana y un encuentro de fútbol americano bandera.

Las actividades se llevarán a cabo en el centro de la Florida y terminarán con el partido de flag football, siete contra siete, entre la Conferencia Americana y la Nacional en el Camping World Stadium el 2 de febrero.

Peyton y Eli Manning serán nuevamente los entrenadores de las dos conferencias.