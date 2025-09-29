Sensei rojinegro

Resultados Jornada 10

Puebla y Pachuca empatan a 2 goles en una cancha que parecía potrero. Chivas le gana a uno de su nivel, golean 3 – 1 al Necaxa. Bravos derrota 3-1 a unos Pumas muy débiles en la defensa. León ganaba 2 – 0 a Mazatlán y se dejaron empatar, terminando 2 – 2, en el Bajío piden la salida de Berizzo. Querétaro hizo ver mal al Cruz Azul, a duras penas la maquina le empato a 2 goles, Mier se come un gol desde media cancha.

Ya no es novedad, el Atlas pierde de visitante ante los Tigres 2 – 0, por lo pronto no lo golearon. Toluca masacra al Monterrey 6 – 2, pusieron en su lugar a los soberbios Regios que se sienten invencibles, al viejito Sergio Ramos lo hicieron ver mal. América vence al San Luis en su casa 1-0, se llevó el triunfo al final del partido. Santos gana 1-0 a los Xolos en tiempo de compensación y respira.

Resultados Jornada 11

Bravos de Juárez derrotan 2 – 0 al León, la Fiera se está cayendo a pedazos. Después de la suspensión por la lluvia del viernes, Chivas derrota 2 – 0 al Puebla. Por fin Pachuca vuelve a gana y derrota 2 – 1 al San Luis. Por fin el Atlas logra ganar, Necaxa cae en el jalisco 3 – 2, la defensa rojinegra sigue haciendo agua. Monterrey le gana al Santos 1 – 0 y retoma los primeros lugares. Toluca quiere el bicampeonato, sin problemas le gana 3 – 1 al Mazatlán. En el clásico capitalino el América derrota 4 – 1 unos tristes Pumas. Tigres no tuvo problema y le gano a domicilio al Querétaro 2 – 0.

Juegos Jornada 12 Liga MX

Viernes 03 de Octubre

Necaxa vs Puebla 7.00 pm, Mazatlán vs San Luis 9.00 pm, Atlas vs Bravos 9.05 pm.

Sábado 04 de Octubre

Querétaro vs Puebla 5.00 pm, León vs Toluca 7.00 pm, Tigres vs Cruz Azul 7.00 pm, América vs Santos 9.05 pm.

Domingo 05 de Octubre

Pumas vs Chivas 7.00 pm, Xolos vs Monterrey 9.05 pm.

Mundial Sub-20

México hizo su debut en el Mundial Sub-20 y empató con Brasil, un buen juego muy peleado, ambos equipos intentaron llevarse el triunfo, el Seleccionado Nacional se fue arriba, pero Brasil empató y después remontó y se puso arriba, un buen cabezazo les dio el empate a 2 goles a los mexicanos.

Otros resultados

Ucrania 2 Corea del Sur 1, Japón 2 Egipto 0, Paraguay 3 Panamá 2, Chile 2 Nueva Zelanda1, Italia 1 Australia 0, Marruecos 2 España 0, Argentina 3 Cuba 1.

Continuación Jornada No 1

Lunes 29 de Septiembre

Francia vs Sudáfrica 2.00pm, Noruega vs Nigeria 2.00 pm, Colombia vs Arabia Saudita 5.00 pm, Estados Unidos vs Nueva Caledonia 5.00 pm.

Jornada No 2

Martes 30 de Septiembre

Panamá vs Ucrania 2.00 pm, Egipto vs Nueva Zelanda 2.00 pm, Chile vs Japón 5.00 pm, Corea del Sur vs Paraguay 5.00 pm.

Miércoles 1º de Octubre

España vs México 2.00 pm, Italia vs Cuba 2.00 pm, Brasil vs Marruecos 5.00 pm, Argentina vs Australia 5.00 pm.

Jueves 2 de Octubre

Estados Unidos vs Francia 2.00 pm, Colombia vs Noruega 2.00 pm, Sudáfrica vs Nueva Caledonia 5.00 pm, Nigeria vs Arabia Saudita 5.00 pm.

Jornada No 3

Viernes 3 de Octubre

Ucrania vs Paraguay 2.00 pm, Panamá vs Corea del Sur 2.00 pm, Egipto vs Chile 5.00 pm, Nueva Zelanda vs Japón 5.00 pm.

Sábado 4 de Octubre

México vs Marruecos 2.00 pm, España vs Brasil 2.00 pm, Argentina vs Italia 5.00 pm, Australia vs Cuba 5.00 pm.

Domingo 5 de Octubre

Sudáfrica vs Estados Unidos 2.00 pm, Nueva Caledonia vs Francia 2.00 pm, Arabia Saudita vs Noruega 5.00 pm, Nigeria vs Colombia 5.00 pm.

Novedades en el Mundial Sub-20

La FIFA va poner a prueba el uso de la “Tarjeta Verde”, a cada entrenador al inicio del partido se le entregarán dos tarjetas verdes, esta se podrá utilizar para solicitar revisiones al VAR.

Estas tarjetas podrán usarse en: Goles, Penales, Tarjetas Rojas y en confusiones en tarjetas. Esta nueva tarjeta no es para sancionar, sino para rectificar.

El funcionamiento de esta tarjeta verde, es simple cada equipo podrá disponer de dos oportunidades por partido para solicitar la revisión de una jugada. El Director Técnico tendrá que mostrar visiblemente esta tarjeta al árbitro central.

Estas son las situaciones en la que se podrán utilizar:

• Penales. Determinar si fue falta dentro del área, si fue ignorada o sancionada correctamente.

• Tarjetas Rojas. Checar si la expulsión fue bien sancionada o hay duda.

• Goles. Verificar si no hubo fuera de lugar, alguna falta previa o sin el balón cruzo la línea de meta.

• Amonestación. Corregir una amonestación o expulsión por confusión de identidad.

Dependiendo del comportamiento en el uso de esta nueva tarjeta, la FIFA analizará si podrá poner a disposición en todas las ligas de mundo y en el mundial 2026.

Otros Invitados al Mundial 2026

Túnez

El Campeonato en Túnez, mejor conocido como: Championnat de Ligue Profesionelle 1 (CLP 1), es la máxima categoría del futbol Tunecino, gobernado por la: Fédération Tunisienne de Football. Fundado en el año de 1907.

El primer campeonato oficial en el país, fue la Liga Tunecina de Fútbol (LTF) y era afiliado a la Federación Francesa de Fútbol, esto fue la temporada 1921 – 1922.

No fue hasta la temporada 1946 – 1947 que se establece un campeonato de "excelencia" nacional con los mejores clubes del país. Cuando Túnez obtiene su independencia de Francia el 20 de Marzo de 1956, la Fédération Tunisienne de Football maneja ya la organización de su campeonato.

La primera división cuenta con 16 equipos que son: Avenir Sportif de Gabès, Avenir Sportif de Soliman, Club Africain, Club Athlétique Bizertin, Club Sportif Sfaxien, Gawafel Sportives de Gafsa, ES Métlaoui, Espérance Sportive de Tunis, Étoile Sportive du Sahel, Étoile Sportive du Sahe, ES Zarzis, Jeunesse Sportive d'El Omrane, Olympique Béja, Stade Tunisien, US Ben Guerdane, US Monastir, US Tataouine.

El Espérance Sportive de Tunis es el equipo que más campeonatos ha obtenido con 34 y le sigue el Club Africain con 13.

Con respecto a su Selección Nacional que es conocida como Las Águilas de Cartago, jugo su primer partido oficial un 2 de junio de 1957 contra Libia, ganándolo 4 – 2. Sus partidos como local, mayormente los juega en el estadio olímpico de Rades, que tienen una capacidad de 60,000 espectadores.

Es equipo miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a nivel internacional y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en el continente.

Han participado en 5 mundiales más en el próximo mundial del 2026.

1978 en Argentina, donde se convirtieron en la primera selección africana y árabe en ganar un partido del mundial, esto fue lastimosamente frente a México que lo derrotaron 3 – 1, donde quedaron eliminados en la fase de grupos.

20 años después regresan al mundial de Francia 1998, donde saco 1 punto al empatar contra Rumania, quedándose en la primera ronda. Califican para el mundial de Corea del Sur y Japón en el 2002, logran 1 punto al empatar con Bélgica. Túnez se clasificó para la Copa Mundial 2006 en Alemania compitiendo en el Grupo H, otra vez se queda en el Camino empatando un partido.

Para 2018 logra clasificarse a Rusia, derrotan a Panamá y obtienen 3 puntos, pero no es suficiente para seguir en la justa. Para Catar 2022 la primera edición celebrada en el mundo árabe, logrando su mejor participación en copas mundiales, empatan a cero goles vs Dinamarca, pierden ante Australia y derrotan 1 – 0 a Francia. Sin embargo, el equipo no pudo avanzar a octavos de final. Para el mundial del 2026, se espera que tengan una mejor actuación.

Marruecos

En Marruecos la liga de Fut bol es conocida como GNF 1 - (Groupement National de Football), y también conocida como: Botola Pro 1 por concepto de patrocinio. El futbol en el país se disputa desde 1915. Pertenece a la Confederación Africana de Futbol.

En sus inicios el Futbol era la Liga de Marruecos un torneo organizado por la Federación Francesa de Fútbol durante el protectorado francés de Marruecos.

Al terminar la guerra de Independencia en Marruecos en 1956, empezó le Campeonato de Fútbol de Marruecos (GNF) y organizado por la Real Federación Marroquí de Fútbol fundada en 1955.

La liga tiene 18 equipos, que son: Wydad Athletic Club, Forces Armées Royales de Rabat, Raja Club Athletic, Maghreb Association Sportive of Fez, KAC de Kenitra, Kawkab Athlétique Club de Marrakech, Hassania Union Sport Agadir, Mogreb Atlético Tetuán, Fath Union Sport de Rabat, Olympique Club of Khouribga, Racing Athlétic de Casablanca, Renaissance Setta, Renaissance Sportive Berkane, Ittihad Riadi Tanger, Olympique de Casablanca, Mouloudia Club de Oujda, Club Omnisports De Meknès, S CC Mohammédia.

El equipo con más Campeonatos es: Wydad Athletic Club con 17 Campeonatos, le siguen: Raja Casablanca con 13 y el Far Rabat también con 13.

El Seleccionado Nacional de Marruecos conocidos como “Los Leones de Atlas”. Jugo su primer partido en el año de 1957 en contra de Irak en los juegos Pan arábicos en Beirut, Líbano. Con un marcador de empate a tres goles.

Tiene es su haber una Copa Africana de Naciones en la edición de 1976 y ha participado en un total de 6 Copas del Mundo.

Para el Mundial de México 1970, Marruecos se convirtió así en el primer equipo nacional africano en clasificarse a un mundial, pierden dos partidos y empatan uno.

Regresan nuevamente a un Mundial 16 años después a México 1986, obtienen 2 empates ante Polonia sin goles e Inglaterra con igual marcador, sorprenden derrotando 3 – 1 a Portugal, pasando a la siguiente fase como lideres de su grupo, en octavos de final Alemania Federal les gana 1 – 0, son el primer equipo africano en lograr pasar a la segunda fase de un Mundial.

En el mundial celebrado en Estados Unidos 1994, su actuación fue muy discreta, perdiendo sus tres juegos, contra Bélgica, Países Bajos y Arabia Saudita.

En el Mundial de Francia 1998, empato a 2 goles contra Noruega, Brasil lo golea 3-0, sorprendentemente derrotan a Escocia 3 – 0, pero por average no les permite seguir adelante.

Regresa hasta el Mundial 2018 en Rusia, con un balance de 2 partidos perdidos frente Irán y Portugal con el mismo marcador de 1 – 0, y con la sorpresa de empatar a 2 goles con España, Quedó último en su tabla y se despidió en primera ronda.

En su mejor participación en los Mundiales, en Catar 2022, empata a cero con Croacia, derrotan 2 – 0 a Los Diablos Rojos de Bélgica y por el mismo marcador le ganan a Canadá. Marruecos terminó primero en su grupo con siete puntos. En octavos de final se miden a España, y al empatar a cero goles se van a la tanda de penales, donde los Marroquíes ganan el juego. Marruecos daría la sorpresa mundial al superar en los cuartos de final por 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Se convirtieron en el primer seleccionado africano y árabe en acceder a semifinales de un mundial de fútbol.

Llegan a la semifinal en contra de Francia, perdiendo 2 – 0, en el partido por el tercer lugar les toca de nuevo Croacia, y esta vez pierden 2 – 1, terminado en el cuarto lugar, fue la actuación del seleccionado africano la más destacada de toda su historia y lograron un reconocimiento meritorio para el fútbol de África.

Tienen toda una esperanza de mejorar su actuación en el mundial del 2026.

Y que siga rodando, el balón.