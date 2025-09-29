El Barcelona aprovechó el contratiempo sufrido por el Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid para regresar al liderato de LaLiga EA Sports en la vuelta de Lamine Yamal, determinante para que el equipo del alemán Hansi Flick culminara la remontada ante la Real Sociedad con un marcador final de 2-1.

Antes del partido, Yamal presentó a los aficionados el Balón de Oro al mejor jugador joven del año.

El internacional español, que se había perdido los cuatro anteriores partidos del cuadro azulgrana -tres de LaLiga y uno de Champions, saltó al césped con 1-1 en el minuto 59 y uno después se escapó por la derecha y envió un centro medido para que el polaco Robert Lewandowski, de cabeza, rubricara un triunfo que le instala de nuevo en cabeza con un punto de ventaja sobre el conjunto madridista.

Es la tercera remontada en el curso liguero del Barcelona. Levante y Oviedo fueron sus anteriores víctimas tras adelantarse en el marcador. Esta vez la Real Sociedad abrió la cuenta en el estadio Olímpico Lluis Companys, al rematar Álvaro Odriozola un centro de Ander Barrenetxea.

Pese a la excelsa actuación del meta internacional Álex Remiro el conjunto de Flick consiguió igualar antes del descanso con un remate de cabeza del francés Jules Kounde tras un saque de esquina del inglés Marcus Rashford y en la reanudación irrumpió Lamine Yamal para sentenciar el 2-1.

El Barcelona ha anotado al menos un gol en 44 partidos consecutivos en todas las competiciones, igualando una racha que el club logró por última vez en la década de 1940. La racha actual comenzó a finales de 2024 tras una derrota por 1-0 en la liga ante el Leganés.

“Me encanta cómo jugamos contra un gran equipo, fue muy duro pero merecimos la victoria”, indicó el entrenador Hansi Flick.

El club también recibirá al Paris Saint-Germain en el Montjuic el miércoles en su debut en casa en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

CT