Preguntado sobre si tenía algún significado especial jugar en Navidad por segunda temporada consecutiva, Lamar Jackson hizo una pausa de varios segundos antes de responder.

Eso lo dijo todo.

"Quiero decir, lo es", finalmente respondió, tratando de ser diplomático. "Eso significa que somos buenos, pero al mismo tiempo, a veces quiero celebrar en casa con mi familia. No quiero estar jugando en Navidad todo el tiempo, no todo el tiempo".

Ese sentimiento parecía común entre los jugadores de los Ravens de Baltimore esta semana mientras se preparaban para su segundo partido consecutivo de Navidad fuera de casa. Jackson y sus compañeros se enfrentarán a los Texans de Houston el miércoles. Más temprano ese día, los Chiefs de Kansas City juegan en Pittsburgh.

Los partidos en Navidad no son nuevos en la NFL. Los Dolphins de Miami famosamente vencieron a los Chiefs en un partido de playoffs el 25 de diciembre de 1971, un clásico de doble tiempo extra que aún mantiene el récord del partido más largo de la NFL.

En 2020, el corredor de Nueva Orleans, Alvin Kamara, igualó un récord de la NFL con seis touchdowns en un partido cuando los Saints vencieron a Minnesota en Navidad.

Últimamente, la liga ha sido mucho más agresiva al programar partidos en Navidad. Hubo tres el año pasado en un lunes, y esta semana hay dos. Los cuatro equipos en acción este miércoles jugaron el pasado sábado, dándoles un poco más de tiempo para prepararse. Pero cada uno todavía está terminando un tramo de tres partidos en 11 días.

Y para Baltimore y Kansas City, los equipos que pasan las fiestas en la carretera, esto significa un poco de apuro para encontrar tiempo para celebrar con sus seres queridos.

"Santa aún no ha llegado, pero en cuanto a mi familia, intercambiamos regalos (durante el fin de semana)", dijo el mariscal de campo de Kansas City, Patrick Mahomes. "(Su esposa) Brittany es una campeona porque no estoy allí para ayudar a construir los juguetes que mi familia consiguió, y los niños han abierto cada uno de ellos".

Los Chiefs están jugando en Navidad por segundo año consecutivo, aunque estuvieron en casa la temporada pasada.

El tackle de Baltimore, Ronnie Stanley, dijo que hay una fiesta navideña de la línea ofensiva planeada para el viernes en la casa del centro Tyler Linderbaum. El plan de Jackson es celebrar el jueves.

"Ya celebré la Navidad con mi familia la semana pasada", dijo el safety de los Ravens, Kyle Hamilton. "Se trata más de la idea de llamar a la gente la mañana de Navidad y simplemente salir y poder hacer lo que amo frente a toda mi familia. Así es como celebraré".

Los Ravens también han celebrado un poco como grupo ya.

"De hecho, tuvimos una cena de equipo anoche aquí, que fue realmente genial. Y nuestros chefs fueron increíbles (con) lo que pusieron allí, así que fue divertido", dijo el entrenador John Harbaugh el lunes. "Y vamos a tener la posibilidad de que los miembros de la familia de la zona de Houston vengan a la merienda del equipo después de que hagamos un repaso (el martes por la noche)".

No esperen que los juegos de Navidad desaparezcan pronto. Netflix acordó un contrato de tres años en mayo para transmitir los juegos del Día de Navidad. Jugar en la festividad ciertamente da a los equipos la oportunidad de estar en el centro de atención, aunque los Chiefs y los Ravens ya reciben bastante de eso.

El juego Ravens-Texans presenta una actuación de medio tiempo de Beyoncé.

"¿No hubo un tiempo en que alguien estaba asomándose por la puerta del vestuario durante el Super Bowl o algo así? ¿Hubo alguna historia sobre eso?", dijo Harbaugh. "¿Se metió en problemas por eso? Habrá grandes problemas. Aunque me gusta Beyoncé, no puedo decir que soy un gran fanático de Beyoncé, pero creo que me gusta".

(Harbaugh se refería al pateador de los Bengals, Evan McPherson, durante el Super Bowl en 2022 cuando vio actuar a Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en el medio tiempo en Los Ángeles).

Jackson, aparentemente ajeno al intento de Harbaugh de imponer la ley sobre el espectáculo de medio tiempo, llegó al micrófono inmediatamente después del entrenador.

"Voy a salir y ver", dijo el destacado mariscal de campo. "Primera vez que veo a Beyoncé actuar, y es en nuestro juego, eso es genial. Voy a salir y ver. Lo siento Harbaugh, lo siento chicos".

