Mundial 2026: Así son los pósters de Panini para las ciudades sedes

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, Panini ha presentado los pósters oficiales de las ciudades mexicanas que serán sede del torneo, una oportunidad para que los fanáticos del fútbol conserven un recuerdo de este evento, que marcará la tercera vez que México albergue un partido inaugural.

Los pósters están disponibles en la plataforma de Panini, donde los aficionados podrán ver y adquirir las distintas opciones disponibles. Los precios de los pósters varían según el tipo y la ciudad:

Pósters BASE: 349 pesos

Pósters UPGRADE: 449 pesos

Póster PREMIUM Guadalajara: 199 pesos

Póster PREMIUM Ciudad de México: 199 pesos

Póster PREMIUM Monterrey: 199 pesos

Si estás interesado en adquirir alguno de estos pósters, puedes adquirirlos a través del sitio web de Panini.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana dará inicio a la Copa del Mundo, que también contará con la particularidad de que, en la fase de grupos, el equipo mexicano no saldrá de su territorio.

Este Mundial contará con 48 selecciones, 12 grupos de 4 equipos y la introducción de una nueva fase de 16avos de final. Habrá un total de 104 partidos, con los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzando a la segunda ronda.

México albergará 13 partidos, distribuidos entre Guadalajara (4), Monterrey (4) y el Estadio Azteca (5), mientras que Estados Unidos organizará 78 encuentros y Canadá, 13.

PANINI.

SV