Jalen Hurts corrió para dos touchdowns y los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl, se sobrepusieron a la pérdida de un jugador expulsado y a una interrupción por la lluvia para inaugurar la campaña de la NFL con un triunfo de 24-20 sobre los Cowboys de Dallas.

Los Eagles tuvieron que frenar una amenaza de los Cowboys en el cierre del partido. Ganaban por 24-20 con 4:44 minutos restantes en el tercer cuarto cuando el juego se interrumpió 1:05 horas debido a relámpagos en el área alrededor del Lincoln Financial Field.

Dak Prescott lanzó un pase incompleto en cuarta y tres con 1:54 restantes en el partido para que naufragara el último intento de remontada de Dallas. Pasó para 188 yardas.

El encuentro inaugural entre dos enconados rivales tuvo de todo.

Hurts desgastó a una defensa de los Cowboys carente de Micah Parsons, quien fue cedido mediante un canje en la antesala de la campaña. El quarterback de los Eagles realizó acarreos de touchdown de cuatro y ocho yardas.

Y no requirió del tush push, la polémica jugada que usaron los Eagles la campaña pasada en sus avances cortos y que fue ratificada como legal por la NFL para esta campaña.

Saquon Barkley también corrió para un touchdown de 10 yardas, si bien su cosecha final de 60 yardas fue minúscula en comparación con la temporada pasada, cuando superó las dos mil.

Hurts celebró una anotación lanzando el balón a las gradas y encogiéndose de hombros al igual que su amigo y mentor, Michael Jordan, quien recibió una cálida ovación cuando fue mostrado en la pantalla gigante.

Antes del partido, Hurts, Barkley y el resto de los Eagles permanecieron en el vestuario durante una ceremonia en la que se izó el banderín de campeones de 2024. El entrenador Nick Sirianni no quiere que los jugadores se distraigan este año con los logros del anterior. Jalen Carter regresó muy pronto a los camerinos.

Prescott y Carter discutieron después del saque inicial, y Carter escupió en la camiseta de Prescott antes de retroceder. El quarterback rápidamente señaló lo ocurrido ante un oficial cercano que lanzó el pañuelo y expulsó a Carter.

Los fanáticos abuchearon mientras Carter se retiraba lentamente. El destacado tackle defensivo sostenía su casco en las manos detrás de su espalda.

“Detectives” de las redes sociales analizaron la jugada para ver si Prescott, de hecho, escupió primero.

De cualquier manera, Carter podría enfrentarse a una fuerte sanción económica, si no es que algo peor, en la primera gran prueba del énfasis aumentado que la NFL prometió esta temporada sobre el juego limpio.