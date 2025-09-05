Por segundo año consecutivo, Sao Paulo recibirá un partido de la NFL y hoy albergará el clásico divisional de la AFC Oeste entre Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City. El escenario será la arena Corinthians, que en 2024 reunió a casi 50 mil aficionados para el choque entre Eagles y Packers.

Los Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, arrancan la temporada 2025 como favoritos tras firmar 15 victorias el año pasado, aunque sin su receptor Rashee Rice, suspendido seis partidos. Andy Reid ya sabe suplir su ausencia: la campaña pasada Rice sólo jugó cuatro duelos y el equipo mantuvo control ofensivo.

Del lado de los Chargers, Justin Herbert confía en su defensa con Khalil Mack y Derwin James, especialistas en frenar a Mahomes y Travis Kelce. Además, el novato Ladd McConkey, con siete touchdowns en 2024, se consolidó como socio de Herbert y amenaza con ser protagonista.

La NFL prepara una fiesta para los aficionados brasileños con actividades previas y un ambiente de espectáculo. Taylor Swift, pareja de Kelce, estará en las gradas, mientras que Karol G encabezará el show de medio tiempo en su debut.

La colombiana se unirá al saxofonista Kamasi Washington, encargado del himno de Estados Unidos, y a la brasileña Ana Castela, quien entonará el himno local, en una bienvenida multicultural para un evento global.

El juego podrá ser visto gratis en el canal de YouTube de la NFL.