Las Selecciones de Uruguay, Colombia y Paraguay sellaron su boleto para el Mundial de 2026 y acompañarán en el torneo a Argentina, que ganó en el último partido de Leo Messi como local en unas eliminatorias mundialistas, Brasil y Ecuador.

Los cupos directos por Sudamérica a la cita en Estados Unidos, México y Canadá, ya están reservados, pero el suspenso se prolongará hasta la última jornada, a jugarse el martes, donde Venezuela, séptimo con 18 puntos, tratará de aferrarse a la repesca y superar a Bolivia, que es octava con 17 unidades.

Precisamente las aspiraciones de la Vinotinto por llegar en un mejor estado al fin de las eliminatorias fueron truncadas por un inmenso Messi, quien con un doblete en el 3-0 en Buenos Aires llegó a la cima de la tabla de artilleros con ocho tantos.

Uruguay logró su pase al derrotar con un contundente 3-0 a Perú, que con ello perdió todas aspiraciones de ir a la repesca; Colombia derrotó por idéntico marcador a Bolivia, y Paraguay empató sin goles ante Ecuador para lograr su pase.

Para el Mundial de 2026, la FIFA implementó una novedad con respecto a la clasificación por repesca, que hasta 2022 tenía un formato que involucraba partidos intercontinentales, como los desafíos entre la Conmebol y Oceanía.

Esta vez, la rectora del futbol mundial estableció que se jugará un mini torneo de eliminación a partidos únicos entre seis equipos (uno de Asia, uno de África, uno de Sudamérica (Venezuela o Bolivia), uno de Oceanía y otro de la Concacaf), hasta que queden definidos los dos cupos que se dan por esta vía.