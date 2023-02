Jayson Tatum montó un show con ritmo de récord e hizo que Giannis Antetokounmpo luciera como un genio.

Tatum estableció un récord en Juego de Estrellas de la NBA con 55 puntos, y el Team Giannis terminó con la supremacía que tenía LeBron James como capitán al derrotar al Team LeBron 184-176 en el espectáculo anual de la NBA. El jugador de los Celtics se llevó el Premio Kobe Bryant al Jugador Más Valioso del encuentro.

Tatum tuvo 27 puntos en el tercer cuarto, otra marca del Juego de Estrellas en cualquier periodo. Él fue la primera selección de Antetokounmpo en la porción de titulares del draft del All-Star, y al final, esa elección resultó ser la correcta.

Fue la primera derrota de James en seis veces como capitán. Antetokounmpo mejoró sus números a 1-2 como capitán en el All-Star.

El mejor anotador en la historia de la NBA no jugó la segunda mitad del partido debido a una lesión que sufrió en un dedo de la mano derecha, además de que arrastraba molestias en un pie.

Donovan Mitchell añadió 40 unidades para el Team Giannis, que obtuvo 26 puntos de Damian Lillard, incluidos los puntos de la victoria para superar la puntuación objetivo.

Jaylen Brown anotó 35 puntos y tuvo 14 rebotes para el Team LeBron, mientras que Kyrie Irving consiguió 32 unidades y 15 asistencias y Joel Embiid terminó con 32 unidades.

Lillard, el ganador del concurso de triples el sábado por la noche, encestó ocho triples, incluido uno desde media cancha en el tercer periodo.

La liga preparó una ceremonia en el intermedio para rendir tributo a los tres líderes anotadores en la historia de la NBA: No. 3 Karl Malone, No. 2 Kareem Abdul-Jabbar y James, ahora el líder anotador después de que superó a Abdul-Jabbar a inicios de mes.

Recuerdan al legendario Bill Russell

Este fue el primer fin de semana All-Star en la NBA desde la muerte del 11 veces campeón, jugador y entrenador del Salón de la Fama Bill Russell.

No fue olvidado. Toda la temporada ha sido un tributo a Russell, con todos los equipos colocando su números 6 en la mitad de la cancha y todos los jugadores usándolo en sus camisetas. Y en el desayuno de leyendas de ayer, uno de los mejores eventos del fin de semana All-Star, Russell fue honrado con comentarios de la actual estrella de Boston, Jaylen Brown, los ex rivales en la cancha Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar y el miembro del Salón de la Fama Grant Hill.

Abdul-Jabbar llamó a Russell “mi amigo, mi mentor, mi modelo a seguir”. Tenía 14 años cuando conoció a Russell y su primer saludo no fue demasiado amistoso; los Celtics estaban usando el gimnasio Power Memorial en Nueva York, la escuela secundaria de Abdul-Jabbar, para practicar. Russell estaba leyendo The New York Times, y el entrenador de los Celtics, Red Auerbach, le sugirió que conociera al jugador entonces conocido como Lew Alcindor.

Cómo recordó Abdul-Jabbar la respuesta de Russell: “No me levantaré para y a saludar a un niño”.

“Hay mucho amor y respeto por mi relación de 60 años con Bill Russell”, dijo Abdul-Jabbar. “No sólo como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, sino como el hombre que me enseñó cómo ser más grande como jugador y como hombre”.

La cifra

41 años pasaron para que un jugador de los Celtics de Boston se proclamara como el Más Valioso de un Juego de Estrellas. En 1982, Larry Bird se llevó el reconocimiento al sumar 19 puntos en 28 minutos de juego; abonó además con 12 rebotes y cinco asistencias.



El inesperado héroe del concurso de clavadas

Mac McClung no era exactamente un desconocido.

Mucho antes de que ganara el concurso de clavadas de la NBA, era un fenómeno de YouTube. Es imposible sumar la cantidad de vistas que tienen los videos de McClung, desde sus clavadas hasta documentales, pero ronda los cientos de millones.

Sin embargo, todo parece diferente ahora después de que el escolta de 1.87 metros con rostro juvenil, originario de un pequeño pueblo en Virginia con trampolines en lugar de piernas y solamente dos partidos de la NBA en su currículum, se convirtió en el campeón de clavadas de la Liga y le regresó brillo a un evento que había sido más criticado que celebrado en los años recientes.

McClung cerró su actuación con una clavada de 720 grados. AFP

“Salvó el concurso de clavadas”, reconoció Shaquille O’Neal, entre muchas otras voces que le hicieron eco a su sentir.

El tiempo dirá si están en lo correcto. Pero un evento que fue diseñado para crear momentos inolvidables, como Michael Jordan saltando desde la línea de tiros libres, Vince Carter afirmando “se acabó” después de una clavada, Aaron Gordon saltando sobre la mascota del Magic de Orlando, Dwight Howard vistiendo la capa de Superman, recibió un empuje masivo de un parte de un tipo que ahora tiene más clavadas en el concurso (cuatro) que en juegos (una).

“Es un cliché, pero realmente puedes hacer lo que quieras”, afirmó McClung, quien tiene un contrato bidireccional con los 76ers de Filadelfia y participa en la G League. “He tenido mucha gente incluso en el más alto nivel… cuando eres un niño pequeño y alguien es una inspiración especial para ti, alguien a quien respetas tanto que te dice que no puedes hacerlo, no importa. Literalmente si te manifiestas y te lo propones, literalmente puedes hacer tu vida y reinventarte cada día”.



CT