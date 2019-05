Murillo con el corazón dividido

Aunque no lo parezca, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey tienen mucho en común, pues además de ser los campeones de sus respectivas Ligas, ambos comparten a una cantidad importante de peloteros en sus rosters.

Dentro de este grupo de beisbolistas quien brilla con luz propia es Agustín Murillo, pues además de ser referente e ídolo de la afición tapatía, también es el capitán y estandarte en la Sultana del Norte.

Por todo lo anterior y debido a la reciente incorporación de Sultanes a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), es que Agustín Murillo, tercera base de Charros, no tuvo empacho para reconocer que tendrá el corazón dividido cuando le toque visitar el Palacio Sultán enfundado en la franela de Jalisco.

“Contestaré eso cuando se llegue el momento de ir con Charros a la plaza de Sultanes, eso sería algo muy interesante de ver y muy bonito, ver la respuesta de la gente. El beisbol te enseña a despegarte de las cosas, a dejarlas ir un poco más fácil de lo normal, porque estamos acostumbrados a un año tener de compañero a tu mejor amigo, y a las dos semanas ya no está, lo cambiaron. En ese sentido es una gran escuela el beisbol.

“Si llego a Monterrey defendiendo los colores de Charros me sentiré orgulloso de defender a Jalisco. Tal vez me pase un poco como me pasó la primera vez que volví a Obregón. Sí hay un poco de sentimientos encontrados”, expresó el antesalista.

Pese a que Murillo ostenta un lugar importante tanto en Charros como en Sultanes, la diferencia entre ambos equipos radica en que “Guti” es el capitán de la novena regiomontana, mientras que ese lugar en Jalisco es ocupado por José Manuel Rodríguez, el “Manny”.

Sin embargo, a pesar de esto, Murillo aseguró que la capitanía no es un factor determinante para preferir a un equipo sobre el otro, pues según lo afirma, la etiqueta de “capitán” no es algo que le quite el sueño.

“Yo tengo un pequeño problema con eso de ser capitán, no me gusta mucho esa palabra y la gente cercana lo sabe. Soy más creyente de que haya líderes y de que seamos 25 capitanes en el roster, sobre todo en el terreno de juego. No me molesta lo de la capitanía porque no es un tema que me agrade mucho, te repito, me gusta más ver a 26 compañeros, eso hace la diferencia, que un equipo juegue como una familia”.

Peloteros Charros y Sultanes

Entre los elementos más destacados que comparten tanto Charros como Sultanes, se encuentran peloteros como Agustín Murillo, Amadeo Zazueta y Elian Leyva, todos ellos estelares con la novena de Jalisco.

En Monterrey necesitan ídolos del beisbol invernal

Agustín Murillo fue el Jugador Más Valioso de la más reciente Serie del Rey. MEXSPORT



En el tenor de ver como rival a Sultanes, Agustín “Guti” Murillo reconoció que no le desagrada la idea de que la afición regiomontana pueda generar empatía con otros jugadores en invierno, pues aplaude la idea de que la Liga Mexicana del Pacífico haya añadido dos equipos al circuito, incluido el de los Algodoneros de Guasave.

“Sí es para el bien del beisbol mexicano, pues todo eso es bienvenido, y creo que sí lo es, porque el hecho de incorporar a dos equipos más a la Liga de invierno pues es fuente de trabajo. Hoy con tantos cambios que se han hecho los peloteros se han visto perjudicados, por eso me gustaría ver a estos clubes dando oportunidad al talento (…) También me gusta la idea de que Monterrey tenga otros ídolos en invierno, eso sería muy padre de ver, que la gente se encariñe con otros peloteros, será buena la dinámica, veremos qué depara”, finalizó el tercera base.

Agustín Murillo se coronó apenas en octubre pasado con los Sultanes de Monterrey en la más reciente Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol; el también miembro de los Charros de Jalisco se llevó los honores como el Jugador Más Valioso.

Será el próximo 25 de octubre cuando Murillo pueda vivir la experiencia de meterse al Palacio Sultán ataviado de Charro, pues ese día será cuando Jalisco y Sultanes se midan por primera ocasión en la LMP.