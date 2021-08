¿Mundial de futbol cada dos años? La FMF opina

A la Federación Mexicana de Futbol le parece muy interesante la propuesta que hay sobre la mesa de la FIFA de realizar un Mundial cada dos años.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, comentó al respecto: "Me parece interesante y bien vale la pena analizarlo a profundidad. Quienes hemos trabajado con (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA), sabemos que toma en cuenta los comentarios de las partes relacionadas.

"En la FMF estaremos en contacto con la Liga MX, tomaremos en cuenta la postura de los clubes y jugadores para que los calendarios hagan sentido, y se respeten los descansos de los futbolistas. Pero el llevarle un Mundial a la afición en el doble de ocasiones, siempre será interesante".

Para la FMF, esto acrecentaría las posibilidades "de llegar a un quinto partido o hasta a una semifinal. Para la Federación Mexicana de Futbol, siempre será de interés".

En lo que se refiere al Mundial del 2026, De Luisa mencionó que no está en planes de la FMF pedir una sede más, pero sí se está peleando por tener más juegos y la inauguración, que viene de la mano con el Congreso de la FIFA.

"Una sede más no está en las posibilidades. Eso ya está establecido. No estamos peleando más partidos, el acuerdo es de 10 México, 10 Canadá y 60 Estados Unidos. Pero quien decide cantidad de partidos, cuáles y en qué sede serán, será Gianni Infantino.

"Lo que sí estamos peleando es la inauguración y que esta sea en la Ciudad de México. Cumplimos con el requisito de que el estadio Azteca sea de más de 80 mil personas. Si hay tres juegos de inauguración, el bueno sería donde se haga el Congreso y queremos que el Congreso se haga en México", remató de Luisa.

