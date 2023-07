Este jueves se dará inicio a la novena edición de la Copa Mundial Femenina de Futbol que tendrá dos sedes por primera vez en la historia, disputándose en Australia y Nueva Zelanda.

Por todo un mes, 32 selecciones participarán en el Mundial para demostrar cuál equipo es el mejor del mundo. Estados Unidos es el rival a vencer, puesto que llega como la bicampeona del torneo tras levantar la copa en Canadá 2015 y Francia 2019, además de que es el equipo más ganador del torneo que se lleva a cabo cada cuatro años.

Además de las barras y las estrellas, otras selecciones favoritas a ganar son Brasil, Francia, Alemania, Noruega y Japón, estas tres últimas saben lo que es obtener el título mundial puesto que ya se han coronado en ediciones pasadas. Asimismo, una de las coanfitrionas que es la Selección Australiana, también está obligada a llegar hasta las instancias finales y tratar de alzar su primer trofeo mundial al ser potencia dentro del futbol femenil.

Serán 64 partidos los que se disputen del 20 de julio al 20 de agosto, mismos que serán distribuidos entre los 10 estadios y nueve ciudades de los países pertenecientes a Oceanía.

Arrancando con el partido inaugural Nueva Zelanda vs Noruega, seguido por los encuentros de Australia vs Irlanda, Nigeria vs Canadá y Filipinas vs Suiza que se jugarán el mismo día.

La selección campeona de Estados Unidos hará su debut el 21 del presente mes contra Vietnam, y en su camino para clasificarse a rondas eliminatorias, también deberá toparse con los conjuntos de Países Bajos que es el equipo al que le rebató la copa en el mundial pasado y Portugal.

Cabe destacar que en este Mundial será el torneo con más equipos participantes, pero desafortunadamente México no pudo obtener su boleto tras su exhibición de olvido en el Campeonato de Concacaf. Por lo que las representantes de Norteamérica y Centroamérica son: USA, Canadá, Haití, Jamaica, Costa Rica y Panamá, quedando los grupos de la siguiente manera:

Grupos del Mundial Femenino

Grupo A

Nueva Zelanda

Noruega

Filipinas

Suiza

Grupo B

Australia

República de Irlanda

Nigeria

Canadá

Grupo C

España

Costa Rica

Zambia

Japón

Grupo D

Inglaterra

Haití

Dinamarca

China

Grupo E

Estados Unidos

Vietnam

Países Bajos

Portugal

Grupo F

Francia

Jamaica

Brasil

Panamá

Grupo G

Suecia

Sudáfrica

Italia

Argentina

Grupo H

Alemania

Marruecos

Colombia

Corea del Sur