La primera fase para comprar boletos para el Mundial 2026 finalizó ayer viernes 19 de septiembre por la mañana. Durante la decena de días que duró esta etapa, se registraron más de 4.5 millones de personas formadas virtualmente para conseguir una entrada para los partidos.

Una vez finalizada esta etapa de registro para los tickets, y tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación al correo electrónico que registraron a partir del 29 de septiembre.

En este aviso, se les asignará una fecha y hora para adquirir los boletos, que aun así estarán sujetos da disponibilidad. El periodo de asignación de horarios comienza el 1 de octubre.

"El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo", declaró la FIFA en sus términos para el sorteo.

¿Cuántos boletos máximo se pueden comprar para el Mundial 2026?

La mayor cantidad de entradas que se pueden comprar por unidad familiar es de cuatro por partido, y de 40 para todo el torneo. Evidentemente, siempre dependiendo de la disponibilidad y los términos y condiciones vigentes, destaca la FIFA.

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

La inauguración del Mundial de 2026 está programada para el jueves 11 de junio del próximo año. Esta se llevará a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, siendo la primera vez que una misma ciudad abre el torneo en tres ocasiones, tras lo ocurrido en 1970 y 1986.

Este evento no solo será el inicio oficial del torneo, sino que también rendirá homenaje a la historia del futbol en Norteamérica, especialmente al hecho de que México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo.

El 19 de julio será la final, la cual tendrá lugar en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, Estados Unidos.

