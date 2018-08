Monarcas logra sacarle el empate a Monterrey

Tenían dos goles de desventaja muy pronto en el partido y no cesaron en el intento de sacar un buen resultado.



Los Monarcas Morelia le arrancaron el empate 2-2 a los Rayados del Monterrey anoche en el Gigante de Acero y con esto los regios se perdieron la gran oportunidad de tomar por asalto el liderato general de manera provisional y por el contrario, vieron cómo los michoacanos tomaron el control del juego hasta que les cayó la igualada.



Por lo pronto, Rayados se queda con el segundo lugar de la tabla general tras siete fechas del Apertura 2018 a la espera de lo que pueda hacer Santos Laguna este día, al llegar a 16 puntos; mientras que Morelia suma ya 12 unidades y asciende tres lugares en la clasificación general y confirma un buen momento en este certamen.



El primer gol del partido llegó temprano. Al minuto 7, Dorlan Pabón ejecutó un tiro libre con la marca de la casa, con potencia y a la colocación del arquero, pero Sebastián Sosa no pudo controlar el esférico y lo dejó a merced para que llegara de atrás y en buena posición Stefan Medina y le pusiera número a la pizarra.



Rayados dominó el trámite del juego y al minuto 28 apareció Guillermo Madrigal para aumentar la ventaja con un buen cabezazo en un tiro de esquina y ayudado de su estatura remató y mandó la pelota al fondo de la cabaña michoacana.



Monarcas no se quedó de brazos cruzados y para evitar la goleada se pusieron las pilas y pronto reaccionaron. Al minuto 32 Monterrey perdió el balón en la salida y Rodrigo Millar aprovechó para disparar y con buena colocación anidó la pelota en la portería de Marcelo Barovero, poniéndole emoción al compromiso.



Pero los purépechas nunca bajaron la intensidad y al minuto 86 apareció Sebastián Ferreira para conseguir el gol del empate en una jugada a dos tiempos, primero con un cabezazo casi letal que detuvo de gran forma Barovero, pero el esférico quedó listo para que el atacante paraguayo del conjunto michoacano sólo empujara y así darle la igualada a su cuadro.