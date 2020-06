Mohamed quiere dirigir al Tri después de Qatar 2022

Le preguntaron a Antonio Mohamed, técnico del Monterrey, cuál era su sueño dentro del futbol.

Y respondió: "Me gustaría dirigir la Selección argentina o la mexicana para después del Mundial de Qatar, ese es mi objetivo".

En entrevista a Radio Mitre de Argentina, el "Turco" dejó en claro sus objetivos, a pesar de que entrene al último campeón del futbol mexicano de la Liga y al primero que tuvo un torneo siguiente sin ganar un juego.

Eso sí, respetó... "Si el Tata (Gerardo Martino) no sigue, me gustaría estar en la silla de la Selección", agregó.

Martino tiene un contrato firmado en el que hay la opción de seguir al mando del Tricolor, hasta la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Pero Mohamed no cree que llegue.

El "Turco" no dejó de pedir en la entrevista que le realizaron. "Quiero ser presidente de Huracán, en mis últimos años de vida quiero devolver al club lo que me dio. Soy un enfermo hincha de Huracán y en algún momento me tocará o no serlo dependerá del voto de la gente".

Agregó que no está frustrado por no ser técnico de Boca Juniors. "No me dio bronca no dirigir a Boca, tenía la ilusión de ir pero no se dio y mi cabeza se enfocó en otro lado".

OF