Miguel Herrera asegura que América será campeón

Nunca en el formato actual de la Liga MX el sexto lugar de la clasificación general ha conquistado el título, lo que se romperá y América será campeón, aseguró el técnico Miguel Herrera.

"Cuando regresé dijeron que segundas partes nunca eran buenas y esta ha sido mejor; si nunca ha sido campeón el sexto lugar, esta vez va a ser campeón el sexto lugar", prometió el "Piojo" Herrera en rueda de prensa.

Previo al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2019 que disputarán el jueves las Águilas ante Tigres en el Estadio Azteca, el estratega recalcó la calidad de todos los invitados a la Liguilla.

Aseveró que los otros siete invitados a la fiesta grande y América son clubes fuertes y por algo están ahí, con planteles vastos, "hoy nos toca un rival fuerte, tenemos que hacer bien las cosas si queremos seguir avanzando".

Y aunque el cuadro Azulcrema terminó en la sexta plaza con 31 unidades, empatado con Querétaro y Necaxa, cuarto y quinto, y apenas detrás de León (33) y Tigres (32), restó importancia a no ser considerado entre los favoritos.

"No me importa, hoy con 31 puntos parece que hicimos un torneo que apenas nos alcanzó para calificar, el que se despegó a todos fue Santos, no es que pasamos de panzazo, hicimos un buen torneo a secas a pesar de lo que pasó, por eso de repente no nos dan favoritos, pero eso no nos importa, sí hacer bien las cosas".

Para el duelo del jueves, el timonel comentó que el chileno Nicolás Castillo será su única ausencia, mientras que Federico Viñas, quien entrenó por separado, está considerado entre los 20 jugadores concentrados para dicho encuentro.

Para el duelo de ida de cuartos de final ante Tigres, América alineará con Guillermo Ochoa en la portería y la zaga conformada por Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez, confirmó el estratega.

También estarán Guido Rodríguez, Richard Sánchez, Giovani dos Santos, Francisco Córdova, Renato Ibarra y Henry Martín, en busca de aprovechar su localía y llegar con ventaja al juego del próximo domingo.

AJ