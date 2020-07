Míchel González renuncia como DT de Pumas

Los Pumas se quedaron sin entrenador, a un día del arranque del Torneo Guard1anes 2020. De manera sorpresiva, Miguel González anunció en un video esta mañana de jueves que renuncia, por motivos personales, a la dirección técnica de los auriazules, que debutan el domingo frente al Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

"Seguro que con este material humano, desde la directiva, cuerpo técnico y los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón", comunicó el ibérico.

Hay que recordar que durante el torneo pasado, el cancelado Clausura 2020, tuvo que viajar a España de manera improvisada por problemas personales.

"No me queda más que seguir deseando suerte y estar confiado que, desde España, veré a Pumas campeón. Siempre Goya", cerró González. La directiva, encabezada por Leopoldo Silva y Jesús Martínez, no ha comunicado qué sigue en su proyecto, en el mismo día que los auriazules presentarían su nuevo uniforme.

Poco después de anunciarse la salida del ibérico, Pumas dio a conocer que durante el inicio del campeonato, Andrés Lillini se hará cargo del equipo de manera interina.

