Los Charros de Jalisco dieron un golpe casi definitivo en la serie de campeonato de la Zona Norte al imponerse 6-4 a los Sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán, colocándose 3-1 en la confrontación y quedando a un solo triunfo de la anhelada Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.

El encuentro estuvo marcado por la tensión y, sobre todo, por los errores. El campocorto regiomontano Gustavo Núñez vivió una noche para el olvido al cometer las tres pifias que aparecieron en la pizarra, fallas que pesaron como losas en el ánimo de la novena local y abrieron la puerta para que los visitantes capitalizaran cada desliz.

La ofensiva jalisciense, guiada desde el banquillo por Benjamín Gil, no perdonó. En la hora buena, los maderos sonaron y dejaron mal parados a los relevistas albiazules: Fry, Alessandro, Franzua, Rodríguez y Elis, quienes no pudieron contener la embestida. En cambio, peloteros como Mateo Gil, Willie Calhoun, Michael Wielansky o el receptor Carlos Mendívil aprovecharon el nerviosismo de los lanzadores regios, para seguir conectando y agrediendo a la pelota blanca.

El crédito del triunfo fue para Luis Iván Rodríguez, quien durante cinco entradas completas mostró temple de veterano. El serpentinero derecho toleró cinco imparables y dos carreras, además de otorgar una base por bolas, pero supo mantener el control pese a la presión de la tribuna regiomontana.

Por el contrario, Luis Cessa cargó con la derrota en una actuación discreta. El abridor de Sultanes aceptó cinco hits y tres carreras, dejando a su equipo cuesta arriba desde los primeros capítulos.

El desenlace de la serie podría llegar este viernes, en punto de las 19:30 horas, cuando se dispute el quinto juego. Charros buscará dar el golpe definitivo y amarrar su boleto a la Serie del Rey, mientras que los Sultanes están obligados a reaccionar si quieren forzar el regreso al Estadio Panamericano de Zapopan el próximo domingo.

