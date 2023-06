México vs. Estados Unidos: Callaghan, nervioso en su primer juego contra el Tri

Se le ve nervios a BJ Callaghan, el técnico interino de los Estados Unidos.

Hace apenas unas semanas que su tarea no era, entre otras, la de hablar con los medios de comunicación, ahora, tras la destitución de Gregg Berhalter y la renuncia de Anthony Hudson, tiene que hacerse cargo de todo.

Y se ve nervioso de cara al juego contra México.

"He estado aquí durante cuatro años y ahora me pidieron estar en este puesto (de director técnico). Hasta ahora todo ha marchado bien. ¿Qué pasará después de esto? Solo estamos enfocados en estos juegos, en este momento, no sé qué pasará después", dijo Callaghan.

No se siente confiado por la hegemonía que ha presentado Estados Unidos en los últimos juegos sobre el Tricolor: "He tenido la suerte de ser parte de estos triunfos y claro que se disfruta y eso ha servido para que la rivalidad crezca. Nosotros queremos acercarnos al nivel que maneja México, queremos jugar y queremos ganar este partido y el torneo, porque queremos demostrar que vamos a llegar bien preparados a 2026, y juegos como este van a servir mucho".

Así que ya sea un juego amistoso u oficial, "La rivalidad nunca cambia, tenemos un gran respeto y esperamos competir con ellos, llegar a su nivel".

Sobre lo que espera del juego contra México, mencionó que tomará referencias del amistoso de hace unos meses, en donde se empató a un tanto: "Probaron cosas nuevas, que antes no hacía, presionaron alto, tienen buenas individualidades. Nosotros estamos preparados para todo, para que nos ataquen o si pretenden defenderse".