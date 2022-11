Que aparezcan las atajadas de “Memo” Ochoa, que aparezca el olfato goleador de Hirving Lozano, Alexis Vega y Rogelio Funes Mori, el liderazgo de Andrés Guardado, la seguridad de Héctor Moreno, pero sobre todo la inteligencia de Gerardo “Tata” Martino. Hoy más que nunca se necesita.

Millones de aficionados mexicanos esperan con ansias, nerviosos y con la playera verde bien puesta, que se pueda. No es un milagro, Arabia ya demostró que sí se puede, ahora le toca a los mexicanos corroborar que Argentina no es invencible, que Lionel Messi no es imparable y que se les puede hacer daño, anotar goles y derrotarlos.

La ilusión de trascender luce intacta, el ánimo en el grupo está más fuerte que nunca y ahora, la Selección Mexicana de futbol está a 90 minutos de hacer historia, de seguir con el paso constante rumbo a los Octavos de Final de Qatar 2022; la mala noticia, es que el Tricolor se medirá a la favorita Argentina, equipo que viene herido tras perder ante Arabia en su primer compromiso.

En punto de las 13:00 horas desde el Estadio Lusail, El Tricolor buscará cobrarse una revancha que tienen pendiente desde hace varios Mundiales. Argentina nos echó en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010 de la manera más dolorosa, ahora toca el turno para esta generación de futbolistas que tienen en sus botines la oportunidad de sacarse la espina por millones de mexicanos que estarán atentos a que esto suceda.

Nos dominan

Argentina es favorita, no solo para ganarle a México, no solo para avanzar a la siguiente ronda, sino para ganar la Copa del Mundo, sin embargo hoy está en problemas matemáticos. Sin embargo entre sudamericanos y mexicanos hay un largo y rico historial de partidos, ya que se han visto las caras en 35 ocasiones, con la Albiceleste como claro dominador, pues ha vencido en 18 ocasiones, por 13 empates y cuatro triunfos del combinado azteca.

El último duelo fue un amistoso disputado el 10 de septiembre del 2019 en el Alamodome Stadium de San Antonio, Texas con triunfo 4-0 del equipo de Lionel Scaloni con tres goles de Lautaro Martínez y el restante de Leandro Paredes. En cuanto al último enfrentamiento oficial, fue el triunfo 3-1 de Argentina, dirigido por Diego Armando Maradona, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2010.

Se avecinan cambios

Ya lo amenazó, parece que lo va a cumplir. El director técnico, Gerardo “Tata” Martino planea realizar una serie de modificaciones de cara al partido de este sábado al mediodía ante Argentina, en la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022.

Al campo irían Rogelio Funes Mori, Andrés Guardado y Carlos Rodríguez; el ingreso de estos jugadores se daría con la salida de elementos como Henry Martín, Luis Chávez y Héctor Herrera. Así, la línea de medio campo estaría completada por Edson Álvarez y la delantera con Alexis Vega y el “Chuky” Lozano.

TAMBIÉN LEE: Cumpleaños de Alexis Vega ameniza entrenamiento de México

MF