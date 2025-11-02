Sinner arrebata el primer puesto mundial a Carlos Alcaraz

Jannik Sinner le arrebató el primer puesto en el ranking del mundo al español Carlos Alcaraz después de derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime , por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1000 de París . Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, el italiano levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1000.

Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el transalpino continúa su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos —dos de ellos por retirada—, suma dos Grand Slam, un Masters 1000 y dos títulos más.

Tras la eliminación de Alcaraz en su entrada en juego, Sinner, de 24 años, no ha tenido rival en un torneo en el que hasta este año solo había ganado un partido en tres participaciones y se alza con el título sin haber perdido un set, algo que no ocurría en un Masters 1000 desde que el español ganara Indian Wells en 2023.

Con cinco Masters 1000 en su palmarés, el ganador de los últimos Grand Slam de Australia y Wimbledon se convierte en el sexto tenista en activo que alcanza esa cifra, que también tienen el serbio Novak Djokovic (40) , Alcaraz (8) , Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6) .

Como en su duelo de semifinales frente a Zverev, defensor del título, Sinner comenzó expeditivo la final contra un Auger-Aliassime que a sus 25 años disputaba su segunda final de un Masters 1000, tras la de Madrid del año pasado, en busca de su primer título.

Un 2-0 de salida le dio una ventaja que supo conservar con mano de hierro, concediendo apenas tres puntos con su servicio, con lo que en 45 minutos ya tenía el primer parcial.

Auger-Aliassime, que con un triunfo se garantizaba el billete para el Torneo de Maestros de Turín, resistió las envestidas del italiano, pero siguió mostrándose impotente contra su servicio.

La mejora del canadiense, autor de una gran final de año, con al menos cuartos de final en sus últimos seis torneos, se hizo patente y plantó cara al italiano, al que llevó a un juego de desempate, el primero que tuvo que disputar Sinner en toda la semana. El hoy número 1 mantuvo la solidez para imponerse en ese ejercicio y conquistar así el trofeo.

Sinner se coloca de nuevo en la cúspide del tenis que cedió a Alcaraz en agosto pasado, tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el español.

FF