México es el segundo favorito del Grupo F

Más allá del escepticismo que se vive en México de cara al Mundial de Rusia por distintos factores como no tener una alineación o una forma de jugar definida, los rivales del Tri en la Copa del Mundo tienen un respeto profundo por el equipo de Juan Carlos Osorio.

Esta casa editorial se dio a la tarea de buscar la opinión de periodistas de Corea del Sur, Alemania y Suecia, los rivales del equipo azteca en suelo ruso, y las respuestas coinciden: el nivel del Tricolor es de respeto, y la asiduidad con la que México asiste a la Copa del Mundo lo hacen una escuadra digna de ser tomada en cuenta para por lo menos avanzar a la siguiente ronda del evento.

Desde temas como el respeto, hasta el desconocimiento del equipo nacional y sus jugadores que no sean los que han tenido momentos brillantes en Europa, los periodistas hablan de un denominador común de la escuadra de Juan Carlos Osorio: respeto y buen trato del esférico.

Así, otro denominador común del sondeo es que, al igual que en México, en Corea y Suecia hay pocas esperanzas de tener una buena actuación en la Copa del Mundo e incluso de superar la primera fase.

En Alemania se habla con respeto de la Selección mexicana, la cual consideran es un rival de cuidado. MEXSPORT/ARCHIVO

LAS OPINIONES

John Duerden (periodista inglés que cubre el futbol asiático para The Guardian, la BBC y el New York Times, entre otros)

— ¿Cómo ve la afición coreana a la Selección mexicana?

— Hay respeto en general por el futbol mexicano en Corea y el reconocimiento de que México es un gran país de futbol, pero de los tres equipos en el grupo, los coreanos sienten que probablemente México representa la mejor oportunidad de sumar puntos. El estilo de México debería ser un poco más fácil de enfrentar y además, Corea tiene un historial aceptable contra México en varios enfrentamientos a través de los años.

— ¿Cuál es tu pronóstico para el Grupo F?

— Va a ser Alemania y uno más. Será reñido, pero creo que el hecho de jugar en Rusia beneficiará a Suecia. Son siempre organizados, difíciles de vencer y van a estar cómodos con las condiciones.

— ¿Cómo ves a la Selección coreana de cara al Mundial?

— Corea tuvo una pobre eliminatoria mundialista y hay muchos problemas tanto en la defensa como en el ataque. Tradicionalmente, el problema de Corea es regalar goles tontos por una combinación de falta de concentración y errores básicos. Corea también es vulnerable en las jugadas a balón parado y pueden tener problemas en ese rubro, especialmente contra Alemania y Suecia. También tienen problemas para concretar sus oportunidades de gol. Al equipo le falta un anotador confiable. También hay dudas acerca de su fortaleza mental. Su punto fuerte es la velocidad. Cuando contragolpean lo pueden hacer a la velocidad del rayo. En noviembre Corea derrotó a Colombia y Colombia no pudo con los ataques rápidos, aunque era sólo un amistoso. Van a correr hasta el final y no se van a rendir. Técnicamente son excelentes, también. Si el entrenador puede encontrar la formación y las estrategia correctas, entonces Corea puede tener éxito, pero mucho depende de la defensa.

— ¿Cómo ve la prensa coreana a su Selección antes del Mundial?

— La prensa coreana tiene bajas expectativas y esto puede ser bueno. En 2014 se pensaba que el grupo era muy fácil. Corea se confió y jugaron mal. En esta ocasión, a causa de la pobre eliminatoria y el grupo complicado, no hay presión para pasar a la siguiente fase. Esto puede ser una ventaja para Corea, ya que jugarán sin el peso que suelen tener.

Christiane Mitatselis (periodista deportiva alemana del diario Kölner Stadt-Anzeiger)

— ¿Cómo ve la afición alemana a la Selección mexicana?

— Creo que la mayoría de los periodistas alemanes opina que México es el rival más fuerte de Alemania en el Grupo F, y que a pesar del 4-1 en Semifinales de la Copa Confederaciones del verano pasado, puede ser una tarea complicada para el equipo de Low en el primer partido del Mundial. Se sabe que el Tri tiene espíritu luchador, que los jugadores se matan cuando juegan por su país, que México practica un “pressing” agresivo y que en un momento dado es capaz de sorprender a cualquier rival. Claro, en Alemania se conoce muy bien a “Chicharito” porque fue una estrella de la Bundesliga cuando jugaba en Leverkusen. Marco Fabián y Carlos Salcedo, jugadores de Eintracht Frankfurt, también tienen una fama muy buena en Alemania. Sin embargo, aquí se opina que nuestra Selección terminará venciendo a México el día 17 de junio.

— ¿Cuál es tu pronóstico para el Grupo F?

— Esto no es complicado: se clasificarán Alemania y México, en ese orden.

— ¿Cómo ves a la Selección alemana de cara al Mundial?

— Es un equipo ambicioso. Joachim Low puede elegir entre muchos jugadores de alta calidad. Lo que le falta un poco al equipo es carácter, quiero decir que los fubolistas no se distinguen, son todos más o menos jóvenes, bien educados, pero casi no hay tipos como por ejemplo Ballack. Mi futbolista favorito de esta Selección es Thomas Muller, del Bayern Munich, él destaca por su juego poco ortodoxo y su individualidad.



— ¿Cómo ve la prensa alemana a su Selección antes del Mundial?

— La prensa en general opina que puede haber solamente una meta: defender el título y ganar el quinto Mundial. Y claro, la mayoría de los periodistas cree que el equipo de Low lo puede lograr.

Oscar Lindgren Ortiz (periodista sueco que cubre futbol sudamericano para el sitio Fotbollskanalen)

— ¿Cómo ve la afición sueca a la Selección mexicana?

— La verdad es que los suecos, tanto los aficionados como la prensa, no ponen mucha atención en las eliminatorias fuera de Europa. Todos saben que Argentina y Brasil son poderosos, pero aparte de estos dos países los suecos no admiran muchas otras Selecciones. El sentir sobre el Grupo F es que Alemania es número uno, pero todos los demás tienen la misma oportunidad a clasificar como segundos. Los suecos no conocen muchos jugadores mexicanos, los famosos son “Chicharito”, Rafa Márquez, los hermanos Dos Santos, Carlos Vela y el arquero Ochoa. Pocos saben que México junto con Brasil y Alemania son las únicas Selecciones que han clasificado a Octavos de Final seis Mundiales seguidos. La opinión en Suecia es que México es un equipo normal, al que Suecia en un buen día puede superar. Yo por mi parte, como sigo las eliminatorias y las Copas América no creo lo mismo. México es demasiado subestimado, es una muy buena Selección que siempre se va del Mundial por un gol contra los grandes como Alemania o Argentina, o como en Brasil, por un penal que no era penal. En Suecia habrá muchas bromas sobre sombreros, nachos y tequila, pero en verdad el público sabe poco sobre el nivel que tiene el Tri en sus mejores momentos.

— ¿Cuál es tu pronóstico para el Grupo F?

—Alemania y México pasarán. Alemania primero y México segundo. Para Suecia será difícil avanzar, y tampoco creo que Corea del Sur tenga la fuerza para superar a México y obtener el segundo puesto. Alemania es favorito indiscutible.

— ¿Cómo ves a la Selección sueca de cara al Mundial?

— La Selección sueca ha cambiado mucho. Se fue el técnico Hamrén e Ibrahimovic también se retiró de la Selección, pero resulta que el equipo jugó mejor de lo que ha jugado en muchos años. La defensa es buena y en el ataque está el número “10” Emil Forsberg, del Red Bull Leipzig de Alemania. En el papel Suecia no tiene jugadores al más alto nivel, con la excepción de Forsberg y Victor Nilsson Lindelof, del Manchester United, pero el equipo eliminó en el camino al Mundial a Holanda e Italia, y venció en casa contra Francia, una de las favoritas a ganar el Mundial. La defensa es buena, pero nos hace falta a un goleador. Ni Toivonen, Guidetti o Kiese Thelin están en su mejor momento y Marcus Berg milita en Arabia Saudita, en una Liga de la cual nadie realmente sabe el nivel. Tenemos esperanzas que el joven Alexander Isak, en el Borussia Dortmund, pueda hacer un buen 2018. El joven de 18 años hizo su debut en la Bundesliga el fin de semana pasado, y puede ser un refuerzo para la Selección.

— ¿Cómo ve la prensa sueca a su Selección antes del Mundial?

— La verdad, los suecos están felices sólo por haber clasificado. El último Mundial donde Suecia jugó era en 2006, es decir hace 12 años. Pero después con el Repechaje donde jugamos contra Italia 180 minutos sin recibir gol, las esperanzas aumentan. Suecia siempre ha sido una Selección sin el mejor plantel, pero con un buena organización y jugadores disciplinados que luchan juntos por la camiseta. En 2002 el equipo eliminó a Argentina, y empató con Inglaterra. En Alemania 2006 empató con Inglaterra otra vez en la fase de grupos. Con buena organización y disciplina, Suecia puede dañar a la ofensiva a cualquier equipo, como los resultados en la eliminatoria mostraron, pero va ser difícil avanzar si el equipo no tiene delanteros en óptimas condiciones en junio. Algunos quieren que Ibrahimovic vuelva a la Selección, otros no. La duda es si él puede bajar su individualismo y unirse al colectivo, que en el momento está funcionando muy bien.