Como en salarios, AMLO pudo brillar en seguridad

La política de abrazos y no balazos del pasado sexenio que encabezó Andrés Manuel López Obrador, empoderó aún más de lo que ya estaban, a los cárteles de la delincuencia organizada que continuaron apoderándose de muchas regiones en el país.

El poder corruptor del narco se refleja más que nunca en su participación en episodios de infiltración delincuencial que alcanzan los más altos niveles del poder político y militar, como estamos viendo en el caso del huachicol fiscal y el del grupo criminal La Barredora en Tabasco.

Su poder de fuego quedó plasmado con el récord de homicidios que se registró en el primer sexenio del Gobierno de la autollamada cuarta transformación al llegar casi a los 200 mil.

Este panorama eclipsó y desapareció casi por completo los buenos resultados que en el combate a otros delitos que no tienen que ver con el narco, la delincuencia organizada, el robo de combustible o la trata de personas.

Así como el Inegi registró una reducción récord de la pobreza en México durante el sexenio de AMLO, al dar a conocer en agosto pasado, la medición de los mexicanos que viven en esta condición en sus dos últimos años de gobierno en el estudio “Pobreza Multidimensional 2024”, con lo que se le reconoció su acertada política salarial, también la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) que se dio a conocer el jueves de la semana pasada muestran una considerable baja en los índices de delitos como el robo de vehículo, de autopartes, de casas habitación, asaltos en calle y transporte público, fraudes, extorsiones, amenazas, lesiones, secuestros y delitos sexuales.

En la incidencia general de este tipo de delitos, se registra una considerable baja respecto a las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. Mientras que en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2013-2018) todos los años estuvieron arriba de los 28 mil y en 2017 estuvo cerca de llegar a los 30 mil, en el sexenio de AMLO (2019-2024) este índice fluctuó entre los 22 mil y menos de 25 mil.

El reto de la Presidenta Claudia Sheinbaum será entonces continuar esta tendencia a la baja en estos delitos que podríamos llamar del fuero común, pero hacer un cambio radical en la política del combate a los grupos de la delincuencia organizada, como parece que se ha dado en este primer año de gobierno, en parte por las presiones del gobierno de Estados Unidos.

Hasta ahora el Gobierno de Sheinbaum logró ya bajar el número de homicidios, y ha dado golpes inéditos al combate al huachicol. De seguir por esa ruta, rompería con la inercia negativa de los últimos tres sexenios de incumplir con la promesa de pacificar el país.