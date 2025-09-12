Nada los detiene

En 35 ediciones anteriores la lluvia había respetado al Medio Maratón Atlas; pero en esta nueva edición 36 hubo un diluvio. El río de Avenida Patria se desbordó; toda la calle estaba inundada, llena de lodo, ramas, y demás. Parecía imposible efectuar el evento.

Gracias al Todo Poderoso y a las reacciones rápidas de parte del comité organizador e instituciones involucradas, el evento se pudo efectuar con un retraso de media hora. La salida no fue a las 06:30 horas, pero fue a las 07:00 horas. La lluvia no dejaba de caer en menor intensidad.

Nuevos valores

Los corredores estaban felices, sentían esto como un bautizo. Los siete mil en número aceptaron las condiciones y los triunfadores fueron jóvenes y nuevos prospectos en este mundo del atletismo.

Rama Femenil

La ganadora es de León, Guanajuato y de 20 años; Adela Honorato Domínguez se llevó el triunfo con una marca de 01:16:02. En segundo lugar, del Estado de México, Mayra Sánchez, obtuvo su tercer podio, como ya lo había hecho en 2013 y 2018; en esta tercera ocasión se subió al segundo lugar con una marca de 01:16:28. En tercer lugar tuvimos a la de Jalisco, Fanny Oropeza, con una marca de 01:16:35.

Rama Varonil

En la rama varonil el triunfador fue el de Puebla, Carlos Alberto Álvarez Salmerón, con un tiempo de 01:04:35. Con esta marca, si el Campeonato Mundial en San Diego no hubiese sido cancelado, él hubiera podido haber calificado para este evento al haber superado la marca de 01:05 de las últimas ediciones. Gabriel Arroyo Onofre, del Estado de México, llegó en segundo lugar con una marca de 01:06:01. En tercer lugar, de Zacatecas, Jorge Luis Cruz Pérez cruzó la meta con una marca de 01:06:10.

