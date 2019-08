Mexicanas tienen un buen arranque en el Women’s British Open

Inició la primera ronda del Women’s British Open, último Major del año de la LPGA, el cual se lleva a cabo en el campo de Milton Keynes. En lo más alto del tablero se encuentra la sudafricana Ashleigh Buhai, quien registró una ronda casi perfecta de siete abajo de par, 65 golpes, para tomar el liderato absoluto con una mínima ventaja sobre la estadounidense Danielle Kang y la japonesa Hinako Shibuno.

Como en el resto de los torneos mayores, las mexicanas están presentes junto a las mejores golfistas del mundo. Gaby López, jugadora ya establecida en el tour, continuó con el sólido juego mostrado en semanas anteriores al registrar una primera ronda de uno abajo de par, 71 golpes, para ubicarse empatada en el lugar 32. Durante el recorrido, López registró tres birdies en los primeros hoyos y desafortunadamente terminó con dos bogeys en los últimos tres. A pesar del complicado final, la mexicana se encuentra cómodamente dentro de la línea de corte con una jornada pendiente previo al mismo.

Por su parte, María Fassi, quien juega apenas su primera temporada en el tour como golfista profesional, no tuvo un buen inicio al registrar una primera ronda de 76 golpes, cuatro sobre el par de campo, en donde registró cinco bogeys y tan sólo un birdie, algo inusual en su tipo de juego. Fassi necesitará de un segundo día con muchos birdies y pocos errores para poder pasar el corte y continuar con la actividad en lo que es apenas su tercer Major como profesional.

Por otro lado, en actividad masculina, comenzó el último torneo de la temporada regular del PGA Tour previo a los Playoffs, en donde los jugadores intentarán escalar posiciones en el ranking FedEx para entrar en el Top 125 clasificatorio al Northern Trust, primer evento de la Postemporada. De los mexicanos miembros del PGA Tour, tanto Roberto Díaz como José de Jesús Rodríguez necesitan de un gran resultado esta semana para aumentar las posibilidades de entrar a ese Top 125. Por su parte, Carlos Ortiz y Abraham Ancer se encuentran prácticamente clasificados al primer torneo de los Playoffs.

De tal manera fue como iniciaron el Wyndham Championship Díaz y Rodríguez, al registrar rondas de tres abajo de par, 67 golpes, para ubicarse empatados en el lugar 46. A pesar del sólido arranque, ambos jugadores requerirán de mejores actuaciones para intentar finalizar en la parte alta del tablero. Por su parte, Abraham Ancer y Carlos Ortiz finalizaron con recorridos en números rojos, sin embargo se encuentran lejos de los líderes y necesitarán de una mejor ronda para lograr pasar el corte hoy. Ancer marcó una primer recorrido de dos abajo de par, 68 golpes, mientras Ortiz finalizó la jornada con 69 golpes, uno abajo.

En el primer puesto se encuentran los jugadores surcoreanos Byeong Hun An y Sunjae Im con una primera ronda de 62 golpes, ocho abajo de par, en donde ambos jugadores firmaron tarjetas limpias, al no registrar un solo bogey. Tanto An como Im buscarán su primera victoria en el PGA Tour y cuentan con una ventaja de un golpe sobre un grupo de cuatro jugadores.