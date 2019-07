Messi arremete contra la Conmebol y el arbitraje tras derrota ante Brasil

El futbolista de la Selección de Argentina, Lionel Messi, culpó al arbitraje por la derrota frente a Brasil, en las semifinales de la Copa América 2019.

La Selección albiceleste fue eliminada de la penúltima fase de la competencia ante la Canarinha, que se impuso la noche del miércoles 2-0 en el estadio Mineirao; los goles fueron obra de Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

No obstante, para los argentinos, el trabajo del árbitro Roddy Zambrano no fue bueno, y no fue para nada apropiado para el clásico sudamericano.

El capitán de Argentina, Lio Messi, levantó la voz para señalar que: ''en esta copa se cansaron de ver el VAR y hoy nada. Ojalá la Conmebol haga algo, aunque no creo, porque controla todo Brasil''.

''El árbitro nos faltó al respeto con el arbitraje que hizo. Estas cosas dan coraje porque estás luchando contra los anfitriones'', señaló.

"SE CANSARON DE COBRAR BOLU... Y HOY NO FUERON AL VAR"#CentralFOX | Lionel Messi fue lapidario con el arbitraje y se quejó por las jugadas polémicas no revisadas. Además, elogió a sus compañeros. "Estos chicos demostraron que aman a la Selección" #FOXenBrasil pic.twitter.com/SimdDdLrx5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 3, 2019

Además, indicó que el silbante no marcó dos penales, y que cuando se le pedía escuchar a sus compañeros en la cabina del VAR se negó a revisar las jugadas.

Pero además, también habló del desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

''Estos chicos hicieron un esfuerzo enorme. Hay que dejarles que crezcan, no presionarles. Nosotros lo intentamos siempre, ellos no nos generaban. Pegamos dos tiros en el palo, no pudimos concretar las que tuvimos''.

Y también aclaró que continuará jugando para el combinado nacional.

''Me encontré muy bien con este grupo, con fuerzas. Si puedo ayudarles y acompañarles, pues sí lo haré''.

El jugador del Barcelona ha disputado nueve torneos oficiales con la Albiceleste, de los cuales no ha sumado título alguno.

