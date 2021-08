Medallistas olímpicos reafirman su compromiso con Chivas

El arranque del Torneo Apertura 2021 no ha sido el mejor para Chivas. El equipo no pudo ganar en sus primeros dos juegos como local y suma cuatro puntos de nueve posibles. Pero ahora el Rebaño Sagrado ya cuenta con un plus tras el regreso de sus cuatro medallistas olímpicos, quienes llegan motivados y comprometidos con sacar adelante al equipo.

"Venimos de ganar algo muy importante y sabemos que eso nos compromete a seguir haciendo el trabajo de la mejor manera, a llevar a Chivas donde merece estar", comentó Jesús Angulo de cara al partido del próximo domingo frente a Santos Laguna.

El haber conquistado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 significó una grata experiencia, pero además para Fernando Beltrán fue una demostración de que con esfuerzo y trabajo se pueden lograr cosas importantes y ahora regresa a Chivas para transmitirles ese mensaje a sus compañeros.

"Es venir a seguir aportando, creciendo y a seguir siendo mejor. Hay mucha motivación después de ganar una medalla, porque sabes que siempre vale la pena trabajar. Llegar aquí al equipo, donde siempre hemos querido competir por el título y donde siempre hemos trabajado para eso, creo que hay que transmitirles esa motivación a todos nuestros compañeros".

Uno de los elementos que más destacó en el Tricolor olímpico fue precisamente el atacante de Chivas, Alexis Vega, quien no tiene prisa por ir a jugar a Europa y ahora buscará aportar su experiencia de Tokio 2020 en el equipo del Guadalajara.

"Fue un aprendizaje bastante bueno, jugamos contra futbolistas que juegan en Everton o en Ajax, pero no marcan mucha diferencia como se habla. Yo veía a compañeros míos que marcan diferencia de la misma manera o quizá un poco más, y eso nos da mucha motivación de saber que podemos jugar en cualquier equipo. Ahora tenemos que mentalizarnos y trabajar día a día en Chivas".

El siguiente compromiso de Chivas no será nada sencillo, pues en la Jornada 4 visitarán a un Santos que sigue invicto en el torneo y, que además, ha derrotado al Rebaño las últimas tres veces que se enfrentaron en el Estadio TSM.

