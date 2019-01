Me veo dando la vuelta olímpica con Chivas: Jesús Molina

Ha obtenido títulos en diferentes competiciones con cuatro equipos, y ahora defiende la casaca de Chivas. Jesús Molina no quita el dedo del renglón, pues anhela dar una vuelta olímpica, y para eso llegó al Rebaño.

''Uno siempre se emociona, se ilusiona con eso (ser campeón), pero vamos paso a paso porque el torneo está muy joven. En su momento nos visualizaremos. Mentiría si digo que no me veo dando la vuelta olímpica''.

"Nos planteamos 17 finales, de las cuales hemos ganado tres, viene otra (Veracruz), sabemos que ningún encuentro será fácil. Siempre nos juegan con un extra por ser Chivas''. Jesús Molina, jugador de Chivas

Molina tomó en cuenta el palmarés de Chivas para decir sí. Lo importante que sería en su carrera ganar un título con otro grande, pues ya lo hizo con América, y pasar a la historia en ser de los pocos jugadores que ha logrado levantar el trofeo con los equipos referentes de México.

''Yo estaba en la comodidad de mi casa, en una ciudad que conozco a la perfección, con mi familia, adaptado con mis suegros, pero volví al tema de crecer, de continuar superándome y era un excelente reto (Chivas). Cuando se está convencido se logran grandes cosas''.

Cuando le plantearon la posibilidad de vestirse de rojiblanco, no lo pensó dos veces sabiendo que sería muy cuestionado. Poco le importó porque vio un reto importante al ponerse la camiseta del equipo más popular de México.

''La verdad que no lo pensé tanto. Sabía que sería muy criticado por mi pasado (americanista), pero esto es una profesión, una carrera donde uno tiene que ir avanzando, trascendiendo. Entendí que era un cambio importante para mi carrera. Sentí que tenían que hacerlo, lo hablé con mi familia y me apoyaron, como siempre lo han hecho''.

Impresionado con la afición y el arrastre

De afuera tenía una imagen de Chivas. Ahora que está adentro, dice que es como se lo imaginaba, con la trascendencia y presión que genera una institución tan grande, pero jamás se imaginó cómo la afición se entrega, lo cual le ha dejado sin palabras.

''Me sorprende la afición. Es un club de mucha historia, jerarquía, pero mi primer sorpresa fue llegando a México, el recibimiento que tuvimos por parte de la afición. Fue increíble la forma porque no podíamos ni pasar, era una multitud y uno como jugador se motiva, quiere dar todo de sí''.

Por la afición, Chivas y toda la plantilla está con la obligación de hacer grandes partidos, de meterse a la Liguilla.

''No hay que volvernos locos, no se ha ganado nada. Vamos partido tras partido, final tras final. Me ha facilitado la adaptación que a cuatro jugadores de acá ya los conocía, Jair Pereira, Hiram Mier, Gael Sandoval, Alan Pulido, lo cual me dio confianza para futbolísticamente dar buen entendimiento. La unión está en el equipo, el que no juega está apoyando. No debemos dejar de mirar al objetivo y para eso trabajamos''.

Entiende las críticas

Sobre los cuestionamientos al futbol que hace Chivas, que cuando tiene ventaja apuntala la defensa, Jesús Molina precisó que son prácticos, entienden el papel que juegan y se conocen perfectamente.

''Quizá no hemos jugado nuestro mejor futbol porque hemos entendido nuestras virtudes, defectos, pero mejoramos día con día. Hemos sido conscientes a lo que jugamos y nos hemos sentido cómodos de esa manera, así que seguiremos por ese camino''.