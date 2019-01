Chivas no pudo con Cimarrones en Copa

Chivas pecó de soberbio ante el equipo más parecido a ellos en el Ascenso y tras 90 minutos, fueron tan iguales que Guadalajara y Cimarrones empataron 1-1 en su cita de la Jornada 4 de la Copa MX.

Ante poco más de seis mil 500 aficionados que sortearon el galimatías de ingresar al Estadio Akron -lo están engalanando para Extravagana, el evento de Omnilife -, el Rebaño, ya clasificado a la siguiente ronda del evento, llegó a siete puntos en el Grupo 8, mientras los sonorenses sumaron su primer punto.

Pese a que los rojiblancos juegan en la Liga hasta el próximo lunes, José Cardozo decidió darle descanso a todos sus estelares y mantuvo al equipo que ha venido jugando la Copa.

Enfrente, Cimarrones se plantó con sus virtudes, que los hacen el equipo más dinámico del Ascenso, donde compiten ante quien sea.

En el primer tiempo Chivas nunca entendió que no iban a superar a la visita corriendo, por lo que la primera mitad fue de lo más aburrido en casa en este 2019.

De un duelo que sus pupilos juegan por cumplir un requisito, hay lecturas que Cardozo no puede soslayar en este, su laboratorio.

Y es que en la cancha Alejandro Mayorga le “grita” que no se anima, Carlos Cisneros que aún no puede, Michael Pérez que está resignado y, cuando entra, a Gael Sandoval simplemente no se le da la gana.

Al minuto 59 llegó el castigo para la displicencia rojiblanca. Por derecha Miguel Vallejo se escapa entre Mayorga y Sandoval y al entrar al área saca tiro fuerte y abajo que saca con apuros Miguel Jiménez, para que atento en el contrarremate Sergio Vázquez la mandé a guardar para el 1-0.

Guadalajara se puso serio y comenzó a circular el balón con criterio, velocidad, y así no pasó mucho tiempo para que el Rebaño se manifestara en la pizarra.

Al minuto 65 Ronaldo Cisneros aprovechó un descuido de la zaga central sonorense y se metió por en medio a base de potencia y deseo. Al llegar frente al arquero, el 18 rojiblanco tocó por arriba de Ricardo Díaz, para el 1-1.

No hubo para más. Cimarrones defendió su empate y al Rebaño se le acabaron las ideas.

Alineaciones

Chivas

34. Miguel Jiménez, 27. Carlos Villanueva, 286. G. Sepúlveda, 5. Hedgardo Marín, 3. Alejandro Mayorga, 24 Carlos Cisneros (46’, 13 G. Sandoval), 24. Michael Pérez, 31. Alan Cervantes, 89. F. Monarrez (82’, 297 A. Organista), 18. Ronaldo Cisneros, 19. Luis Madrigal (84’, 23 J. Godínez), DT. José Cardozo.

Cimarrones

31. Ricardo Díaz, 3. Sergio Vázquez, 5. Juan de Alba, 8. Érick Espinosa, 22. Mario Quezada, 28. Martín Orozco, 6. Emmanuel Segura, 11. Miguel Vallejo (78’, 9 L. Loroña), 17. Luis Oropeza, (89’, 13 G. Moreno), 23. Salvador Reyes, (78’, 14 J. López), 16. Jonathan Vega, DT. Isaac Morales.