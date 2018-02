Me siento como en casa, como en Chivas: ''Cubo'' Torres

Érick Torres no podría estar más feliz por vestir la piel de un grande. Ser parte de los Pumas es como estar de nuevo en el Guadalajara.

"Me siento bastante bien, el vestidor tiene un cuerpo técnico que entiende a sus jugadores, un mes en el club y me siento como en casa, como en Chivas que también le da oportunidad a sus jóvenes", dijo el delantero tras la práctica, en las instalaciones de la Cantera.

El "Cubo" se mostró optimista pese a las dos derrotas de los felinos en Liga.

"No podemos relajarnos, no será fácil el torneo y no tenemos que seguir dando ventajas, porque esta Liga es competitiva, es una llamada de atención (las derrotas), pero llega a tiempo. Queda mucho torneo y el equipo está bien".

Los Pumas reciben mañana a Lobos BUAP, en actividad de la Copa MX, y el próximo domingo a Chivas como parte de la fecha 9 del Clausura 2018.

OF