McVay acepta haber sido superado

Para Sean McVay, entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, la derrota de ayer en el Super Bowl será un trago difícil de asimilar.

Sin embargo, el entrenador en jefe de 33 años de edad, admitió que su falta de experiencia fue un factor determinante de la derrota, pues reconoce que en la forma de preparar a su equipo y de establecer una estrategia, fue ampliamente superado por Bill Belichick.

“Felicidades a los Patriots. Hicieron un gran trabajo. El coach (Bill) Belichick hizo un asombroso trabajo; no hay otra manera de decirlo. Me siento ofuscado en estos momentos, pero hay que admitirlo, definitivamente fui superado. No hice lo suficiente por nuestro equipo”, manifestó McVay en la rueda de prensa posterior al juego.

Las cifras no mienten. La de los Rams de Los Ángeles fue la segunda mejor ofensiva en la temporada, sin embargo, en este Super Bowl fueron limitados a sólo 160 yardas totales.

También, los tres puntos de anoche son la menor cantidad de unidades que el equipo angelino ha conseguido bajo el mando de McVay como entrenador en jefe.