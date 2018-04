Más de 50 mil almas se lamentan

Vistió una de sus mejores galas, lució como en sus mejores tiempos. El Estadio Jalisco lloró una dolorosa derrota de uno de sus hijos consentidos. Los Leones Negros apenas empataron con los Cafetaleros y con esto perdieron en el marcador global 3-2 en la Final de la Liga de Ascenso y se quedaron con las ganas de pelear por el Ascenso. Ante esto, más de 50 mil almas lamentaron los desaciertos de sus jugadores y el gozo se fue al pozo.

“UdeG es donde mejor me fue en todos los sentidos. Estoy feliz por ser campeón, quiero gritarlo, pero te juro que no puedo. Hoy no puedo festejar tan bien”.